De har været under et voldsomt pres i lang tid.

Og nu er tilbagetrækningen så begyndt.

Reuters skriver, at de ukrainske tropper så småt trækker sig tilbage i Bakhmut, der nok må siges at være noget nært det tætteste man kommer helvede på jorden lige nu.

Det er efterretningstjenesten i Storbritannien, der kan bringe den nye opdatering.

Ukrainsk artilleri giver igen på russernes angreb i Bakhmut, men nu har ukrainerne været nødt til at påbegynde en tilbagetrækning i området. Foto: KAI PFAFFENBACH Vis mere Ukrainsk artilleri giver igen på russernes angreb i Bakhmut, men nu har ukrainerne været nødt til at påbegynde en tilbagetrækning i området. Foto: KAI PFAFFENBACH

»Rusland har genoptaget sit angreb på Bakhmut med intens artilleriild de seneste dage,« konstaterer efterretningstjenesten.

Ukrainerne har været forberedt på tilbagetrækningen, da de i den seneste uge har gravet nye skyttegrave til en ny forsvarslinje uden for Bakhmut.

Den britiske efterretningstjeneste skriver:

»Ukrainske styrker står over for betydelige forsyningsproblemer, men har foretaget velordnede tilbagetrækninger fra de stillinger, som de er blevet tunget til at give afkald på.«

De russiske lejesoldater i Wagner-gruppen og den russiske hær er for alvor begyndt at arbejde sammen i kampen om byen, og det har sat ukrainerne under et ekstra pres.

»Det ukrainske forsvar holder stadig de vestlige distrikter af byen, men har været udsat for særlig intens russisk artilleribeskydning i løbet af de foregående 48 timer,« hedder det i efterretningstjenestens opdatering.

Bakhmut har fået en enorm stor symbolsk betydning i Ruslands overfald på Ukraine.

Hvis russerne kan indtage byen, vil det være deres første egentlige militære sejr i otte måneder, og det vil åbne en rute til at erobre mere territorium i Ukraines østlige Donbas-region.

De kampe, der foregår i Bakhmut er, ifølge flere militære eksperter, ikke set så voldsomme siden Anden Verdenskrig.

Inden Russernes overfald boede godt 70.000 mennesker i byen, der nu er sønderbombet.