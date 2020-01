På De Baleariske Øer er man trætte af fulde turister, der generer de lokale med larmende gadefester og asocial adfærd.

Derfor har man nu indført nogle regler, hvis formål er at stoppe overdreven indtag af alkohol på specifikke dele af De Baleariske Øer, hvor populære turistmål som Magaluf på Mallorca og den vestlige del af Ibiza rammes af restriktionerne.

Sådan skriver mediet Independent.

Helt konkret er det blevet forbudt for bar-selskaber at tilbyde ‘all inclusive’-pakker på alkohol, hvor man for en fast pris kan købe sig til ubegrænsede mængder alkohol.

Dog vil selskaber, der allerede har underskrevet en fast aftale af den karakter med hoteller og lignende få lov til at fortsætte. Der vil heller ikke længere blive givet licenser for såkaldte ‘fest-både’, ligesom butikker, der udelukkende sælger alkohol, kun må have åbent fra 8 morgen til 21:30 aften.

Allerede i august 2018 var det oppe at vende, om man fra officiel hånd skulle gribe ind over for turisternes indtag af alkohol på øerne.

En talsperson fra myndighederne på De Baleariske Øer har ifølge Independent udtalt følgende om de nye regler:

»Lovens formål er at skabe en mere bæredygtig og respektabel turist-model, hvor der bliver taget hensyn til miljøet, de faste beboere samt de øvrige besøgende.«