»Der kommer nogle meget grafiske og voldelige billeder,« advarede demokraten Jamie Raskin, som står i spidsen for de ni demokrater, der fungerer som anklagere i rigsretssagen mod Trump.

Advarslen lød umiddelbart før, der i rigsretssagen blev vist nye optagelser fra videoovervågningen i Kongressen den onsdag, hvor demonstranter angreb den amerikanske kongres.

Videooptagelserne har ikke tidligere har været afspillet for offentligheden, skriver CNN.

På en af optagelserne fra Kongressens sikkerhedsrum ser man, politibetjenten Eugene Goodman lede senator Mitt Romney væk fra demonstranterne.

Eugene Goodman leder senater Mitt Romney væk fra oprørerne. Foto: Senate TV

Eugene Goodman, der alllerede er blevet hyldet for sin helteindsats under angrebet, hvor han ledte demonstraterne væk fra senatskammeret.

Videoer fra andre overvågningskameraer viste også det øjeblik, hvor demonstranterne brød ind i bygningen.

Videooptagelserne skal ifølge anklagerne bruges som bevis på den 'ekstreme vold', som de mener den tidligere præsident Donald Trump opildnede til.

Derudover blev der også afspillet lydoptagelser, som heller ikke tidligere har været ude i offentligheden.

Der blev onsdag vist nye videooptagelser fra overvågningskameraer i Kongressen. Foto: Senate TV

Lydoptagelserne er kommunikationen mellem de politibetjente, som forsøgte at stoppe demonstranterne uden for Kongressen.

På optagelserne kunne man blandt andet høre en af betjentene sige, at der er 'flere skadede betjente'.

Og klokken 13.49 lokal tid kunne man høre betjentene erklære urolighederne for et oprør.

Både lyd- og videooptagelserne kom frem onsdag, da der blev taget hul på hovedparten af rigsretssagen. Her har hver af de to sider op til 16 timer til mundtligt at fremføre deres argumenter.

Trump er anklaget for at have opildnet til det oprør, der fandt sted ved Kongressen i Washington D.C. den 6. januar.

Fem mennesker døde under stormløbet på Kongressen, heriblandt en politibetjent.