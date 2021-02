»Nancyyyy. Åh, Nancyyy. Hvor er du, Nancy?«

På hidtil upublicerede videooptagelser fra stormen på Kongressen 6. januar kan man høre en mand kalde på Nancy Pelosi. Havde hun vist sig, kunne det være endt galt. Helt galt.

Manden gik rundt på kontorgangene, mens han kaldte på topdemokraten Pelosi, som er formand for Repræsentanternes Hus. Med en let hånende stemme, som blandt andet har fået NBC-journalisten Scott MacFarlane til at skrive, at scenen er 'som taget fra en gyserfilm'.

Ikke langt derfra var Pelosis folk grebet af panik.

Demonstranterne forcerede både politiet og barrikaderne og trængte ind i Kongressen. Foto: Shannon Stapleton/Reuters Vis mere Demonstranterne forcerede både politiet og barrikaderne og trængte ind i Kongressen. Foto: Shannon Stapleton/Reuters

Kort forinden var de blevet gjort opmærksomme på, at vrede Donald Trump-tilhængere havde angrebet Kongressen. Af ren og skær frygt gemte de sig på et kontor og barrikaderede sig.

Det var en god idé.

For da uromagerne nåede frem til kontorerne få minutter senere, viser nyudgivne overvågningsbilleder, hvordan flere af dem forsøgte at bryde dørene op og tiltvinge sig adgang til kontorerne.

Men kvinden, flere af angriberne var på jagt efter, var allerede eskorteret væk.

Luften mellem Nancy Pelosi og Donald Trump har i lang tid været iskold. I starten af 2020 rev hun en kopi af Trumps State of the Union-tale itu, mens præsidenten modtog bifald for talen i Kongressen. Foto: Jonathan Ernst/Reuters Vis mere Luften mellem Nancy Pelosi og Donald Trump har i lang tid været iskold. I starten af 2020 rev hun en kopi af Trumps State of the Union-tale itu, mens præsidenten modtog bifald for talen i Kongressen. Foto: Jonathan Ernst/Reuters

»Politiet i Kongressen vurderede, at angrebet var så farligt, at betjentene evakuerede hende (Pelosi, red.) helt fra kongres-bygningen og til et sikkert sted i en anden bygning,« siger Stacey Plaskett, der er en del af anklagerholdet i den nye rigsretssag mod daværende præsident Donald Trump, som fortsatte onsdag.

»Vi ved fra uromagerne selv, at hvis de havde fundet Nancy Pelosi, så ville de have slået hende ihjel,« fortsatte hun.

En af angriberne – Cleveland Glover Meredith Jr. – blev efterfølgende anholdt og anklaget for blandt andet at fremsætte en trussel på direkte tv, idet han ifølge myndighederne truede med at »ville sætte en kugle i panden på Pelosi« for snurrende kameraer.

I Cleveland Glover Merediths autocamper blev der fundet flere våben, herunder en Glock-pistol, en anden pistol, en Tavor X95-riffel og masser af ammunition.

Tusinder af Trump-tilhængere var forsamlet i Washington 6. januar. I en tale opfordrede Trump tilhængerne til at 'marchere mod Kongressen'. Kort efter blev kongres-bygningen angrebet. Foto: Brendan Smialowski/AFP Vis mere Tusinder af Trump-tilhængere var forsamlet i Washington 6. januar. I en tale opfordrede Trump tilhængerne til at 'marchere mod Kongressen'. Kort efter blev kongres-bygningen angrebet. Foto: Brendan Smialowski/AFP

Om Glover Meredith Jr. rent faktisk ville have gjort alvor af truslen, hvis muligheden var opstået, ved vi ikke. Retssagen mod ham er endnu ikke afsluttet.

Men stormen på Kongressen endte med at koste fem menneskeliv. Og over 50 politibetjente blev såret under de hårde kampe, hvor angriberne blandt andet brugte krykker, flagstænger og brandslukkere som våben.

I rigsretssagen mod Donald Trump er den daværende præsident anklaget for at have opildnet til de voldsomme uroligheder.

Anklagerne har blandt andet lagt vægt på, at Trump angreb sin vicepræsident Mike Pence i hårde vendinger på Twitter – halvanden time inde i angrebet og to minutter før Pence blev evakueret fra Kongressen.

Uromagere fandt også vej til Nancy Pelosis kontor under stormen på Kongressen. Blandt andre Richard Barnett, som her ses på top-demokratens kontor. Foto: SAUL LOEB Vis mere Uromagere fandt også vej til Nancy Pelosis kontor under stormen på Kongressen. Blandt andre Richard Barnett, som her ses på top-demokratens kontor. Foto: SAUL LOEB

Trumps advokater mener omvendt ikke, at Trump kan stilles ansvarlig for uromageres handlinger. Ifølge dem er Trumps retorik op til stormen beskyttet af ytringsfriheden.

De mener desuden, at rigsretssagen er politisk motiveret.

For at dømme Trump skal to tredjedele af Senatet, svarende til 67 medlemmer, stemme for det. Demokraterne og Republikanerne har hver 50 pladser i kammeret.

Det betyder, at samtlige 50 demokratiske senatorer og 17 republikanske senatorer skal stemme imod Trump, hvis han skal dømmes.