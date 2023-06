Vandstanden steg over 15 meter. Over 40 døde under oversvømmelserne, og nødhjælpsorganisationer advarer om en langvarig sundhedskrise.

Nu viser helt nye satellitbilleder katastrofens omfang.

For blot 16 dage siden beskyttede Nova Kakhova-dæmningen ved Dnepr-floden i den ukrainske Kherson-provins et 18 kubikkilometer stort vandreservoir.

Men 6. juni kollapsede dæmningen – som ligger i den russisk-besatte del af Kherson – efter en sprængning.

Sådan så det ud, da vandet fossede ud af vandreservoiret efter Nova Kakhovka-dæmningens kollaps. Billedet er taget 7. juni – dagen efter sprængningen. Foto: Maxar Technologies/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Sådan så det ud, da vandet fossede ud af vandreservoiret efter Nova Kakhovka-dæmningens kollaps. Billedet er taget 7. juni – dagen efter sprængningen. Foto: Maxar Technologies/Reuters/Ritzau Scanpix

Det fik som bekendt vandet til at fosse ud af dæmningen – og udløste en storstilet humanitær og miljømæssig katastrofe.

Nye satellitbilleder viser, hvordan vandreservoiret ser ud i dag.

Eller nok rettere: hvordan det tidligere vandreservoir så ud.

'Nye satellitbilleder bekræfter, at Kakhovka-reservoiret reelt ikke længere eksisterer. Kun selve Dnepr, nogle få bifloder og nogle små søer er tilbage i området,' skriver War Mapper, som dagligt deler kort og satellitbilleder fra Ukraine, på Twitter.

Det inddæmmede vandreservoir, som det så ud fra oven før dæmningskollapset. Foto: War Mapper/Copernicus Sentinel Data/EU Vis mere Det inddæmmede vandreservoir, som det så ud fra oven før dæmningskollapset. Foto: War Mapper/Copernicus Sentinel Data/EU

Det er EUs Copernicus-satellit, som har taget de dramatiske billeder af forandringerne efter Nova Kakhovka-dæmningens kollaps.

Det er foreløbig uvist, hvem der står bag sprængningen. Ukraine og Rusland beskylder hinanden for at have ødelagt dæmningen.

Byen Nova Kakhovka, der ligger i Kherson-regionen, blev besat af russiske styrker i februar 2022 i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine.

Adskillige landsbyer blev oversvømmet helt eller delvist, da vandstanden steg med over 15 meter efter dæmningens kollaps. Siden har vandet trukket sig tilbage, men vandstanden er stadig højere end før katastrofen. Foto: Stringer/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Adskillige landsbyer blev oversvømmet helt eller delvist, da vandstanden steg med over 15 meter efter dæmningens kollaps. Siden har vandet trukket sig tilbage, men vandstanden er stadig højere end før katastrofen. Foto: Stringer/Reuters/Ritzau Scanpix

Siden har både byen og dæmningen været kontrolleret af russisk militær.