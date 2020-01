Hvor meget jord og hvor mange træer og planter kan man forvente at finde i rummet?

De fleste vil nok mene, at den slags primært findes på Jorden, og at man derfor ikke har brug for en decideret camouflageuniform, hvis man skal på rumeventyr.

Ikke desto mindre er det lige præcis camouflagedragter, som United States Space Force netop har offentliggjort som deres nye uniformer.

Det skriver News.sky.com.

På Twitter fremviser US Space Force de nye uniformer ved at poste et billede af en camouflagedragt med et påsyet mærke, hvorpå der står netop 'U.S. Space Force'.

Det er dog langt fra alle, der er imponeret over de nye uniformer.

Faktisk må US Space Force finde sig i en del latterliggørelse på Twitter.

'Rummet er sort. Jeg føler, at det er en vigtig ting at tage højde for, når man designer uniform til rummet,' skriver en bruger.

I know this is hard to understand, but on the left there is a picture of camouflage and on the right there is a picture of space. Study these carefully until you can see the difference. pic.twitter.com/7HhAeHRyrm — JRehling (@JRehling) January 18, 2020

'Den eneste forklaring, jeg har på dette, er, at The Space Force skal til at invadere skovmånen Endor,' skriver en Star Wars-fan med reference til rumfilmene.

Oven på reaktionerne har US Space Force skrevet et nyt tweet.

Heri påpeger de, at de har valgt at bruge samme design som Army/Air Force-uniformerne har.

På den måde kan de spare de omkostninger, der ville have været, hvis der skulle designes helt nye uniformer.