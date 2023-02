Lyt til artiklen

Han er dømt til at betale omkring halvanden milliard dollar i erstatning, og han har erklæret sig personligt konkurs.

Nu kaster nye dokumenter lys over den amerikanske konspirationsteoretiker Alex Jones' økonomi – og de viser, at han bruger omkring 700.000 kroner om måneden.

Det skriver BBC på baggrund af dokumenterne, der er indgivet til retten.

I december sidste år erklærede konspirationsteoretikeren, der hører til på USAs yderste højrefløj, sig personligt konkurs.

Her ses Alex Jones i oktober sidste år. Foto: MIKE SEGAR Vis mere Her ses Alex Jones i oktober sidste år. Foto: MIKE SEGAR

Det skete kort efter, at han var blevet dømt til at betale omkring halvanden milliard dollar i erstatning til de pårørende til ofre for et skoleskyderi.

I retsdokumenter fra december erklærede Alex Jones, at han havde aktiver for mellem en million og ti millioner dollar.

De seneste dokumenter, der er blevet indgivet til retten, løfter dog for lidt mere af sløret vedrørende hans ejendele, gæld og udbetalinger, skriver BBC.

Blandt andet fremgår det, at han ejer tre ejendomme i Austin, et jordstykke til en værdi af 1,5 millioner dollar, tre køretøjer, to både, to pistoler og en kat.

Her ses Alex Jones under retssagen sidste år. Foto: POOL Vis mere Her ses Alex Jones under retssagen sidste år. Foto: POOL

Han står også som eneejer af otte forskellige virksomheder, inklusive moderselskabet bag internetshowet Infowars, Free Speech Systems, som har betalt ham en årsløn på mere end 600.000 dollar de seneste to år.

I dokumenterne bemærkes det også, at Alex Jones 'opbevarer skydevåben for visse 6. januar-deltagere' – som er en henvisning til dem, der deltog i stormløbet på Kongressen for to år siden, hvor Donald Trump-støtter rasede over udfaldet af præsidentvalget.

Det nævnes dog ikke, hvem han skulle opbevare våbnene for.

Ifølge dokumenterne har Alex Jones – der er far til fire – også anført sine månedlige udbetaler til at være på mere end 96.000 dollar, svarede til knap 700.000 kroner.

Blandt andet går pengene til skat, til børnepasning og uddannelse, til underholdsbidrag og børnebidrag og til forbedringer af hjemmet.

Alex Jones blev sidste år dømt til at betale omkring halvanden milliard dollar i erstatning til de pårørende til ofre for skoleskyderiet på skolen Sandy Hook Elementary i USA i 2012

I flere år har han påstået, at skoleskyderiet – hvor 26 personer, herunder 20 skolebørn i alderen fra seks til syv år – var iscenesat og ikke fandt sted.

Hans påstande førte til, at en del af hans følgere truede og chikanerede forældre, der mistede et barn ved massakren.

Juridiske eksperter har ifølge BBC vurderet, at det kan blive svært for sagsøgerne at inddrive det fulde beløb på grund af Alex Jones' konkursansøgninger.