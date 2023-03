Lyt til artiklen

2,2 milliarder dollar. Eller lidt mere end 15 milliarder danske kroner.

Så mange penge skal der angiveligt være blevet overført til personlige konti tilhørende stifteren af den konkursramte kryptovalutabørs FTX, Sam Bankman-Fried, gennem enheder, der var tilknyttet den nu kollapsede virksomhed.

Det oplyser den nye ledelse i FTX i en pressemeddelelse, skriver The Guardian og Reuters.

I alt skal Sam Bankman-Fried og fem medlemmer af hans inderkreds have fået overført 3,2 milliarder dollar til deres personlige konti via 'betalinger og lån', lyder det i retsdokumenter fra konkurssagen.

Foto: DAVID DEE DELGADO

Sagen om Sam Bankman-Fried og FTX kom i søgelyset i efteråret sidste år, hvor kryptobørsen – der engang blev vurderet til at være op mod 40 milliarder dollar værd – hurtigt kollapsede som følge af en stigning i antallet af hævninger fra dets kunder.

Men FTX havde ikke de tilstrækkelige aktiver i reserve til at imødekomme den pludselige stigning i kundernes efterspørgsel.

Siden blev sagen kun mere opsigtsvækkende af, at FTX – efter at have indgivet en konkursbegæring – anklagede Sam Bankman-Fried, der grundlagde virksomheden i 2019, for at have snydt investorer og iscenesat svindel af 'episke' proportioner.

Blandt andet beskyldes han for at have taget milliarder af dollar fra kunder i FTX og overført pengene til sin hedgefond, Alameda Research.

De 2,2 milliarder dollar, som han skal have fået overført til sine personlige konti, skal ifølge The Guardian primært været kommet gennem netop den hedgefond.

Tre af FTX-topfolkkene med forbindelse til Sam Bankman-Fried – Gary Wang, Nishad Singh og Caroline Ellison – skal have fået overført mere end 800 millioner dollar til deres personlige konti.

Hvor de tre har erkendt sig skyldige, nægter Sam Bankman-Fried at have gjort noget forkert.

Retssagen mod ham forventes at gå i gang til oktober.

Indtil da skal han – ifølge betingelserne for at være blevet løsladt mod kaution – bo hos sine forældre i den amerikanske delstat Californien og overvåges elektronisk.