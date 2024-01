Der er kommet nye detaljer om det drama, der i disse dage udspiller i Ukraines militære top.

For præsident Volodymyr Zelenskyj har bedt den berømmede topgeneral Valerij Zaluzjnyj om at trække sig.

Det bekræfter oppositionspolitikeren Oleksii Goncharenko i hvert fald over for The Guardian.

Hertil lyder det, at »i går (mandag, red.) blev Zaluzhnyj af præsidenten bedt om træde tilbage, men han afviste at gøre det«.

Volodymyr Zelenskyj (tv.) og Valerij Zaluzjnyj. Foto: Ukrainian Presidential Press Service/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Volodymyr Zelenskyj (tv.) og Valerij Zaluzjnyj. Foto: Ukrainian Presidential Press Service/Reuters/Ritzau Scanpix

Som B.T. beskrev tirsdag aften – hvor du også kan blive meget klogere på nærmest legendarisk ukrainske general – har rygterne svirret siden mandag.

Var Valerij Zaluzjnyj blev fyret?

Rygtestrømmen blev så kraftig, at det ukrainske forsvarsministerium i en officiel udmelding måtte afvise mandag aften.

»Kære journalister, vi svarer alle med det samme: Nej, det er ikke sandt,« lød det.

Men Valerij Zaluzjnyj er altså tilsyneladende stadig øverstkommanderende for de ukrainske væbnede styrker, fordi han har nægtet at gå af.

Oleksii Goncharenko, der er en nær allieret af netop generalen, fortæller videre til The Guardian om planerne om at skifte ud på så afgørende en post midt i en krig mod Rusland.

»Personligt synes jeg, at det er en dårlig idé,« siger politikeren.

Og fortæller videre om den konflikt, der skulle være mellem Volodymyr Zelenskyj og Valerij Zaluzjnyj.

»Der er ikke fundamentale forskelle, men Zelenskyjs kontor er blevet bekymret over, at Zaluzhnyj er kommet med politiske og ikke militære udtalelser,« siger Oleksii Goncharenko.

Blandt andet gav generalen i slut-2023 et opsigtsvækkende interview, hvori han fremlagde en ønskeseddel med fem punkter, Ukraine har brug for til at ændre stilstanden i krigen.