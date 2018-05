Ovenfor kan du se en video fra Trump-parrets besøg i Frankrig.

Det er ikke som ethvert andet ægteskab, når man er gift med USAs præsident.

Donald Trump og hustruen Melania har haft nogle besynderlige offentlige optrædener, og nu fortæller kilder tæt på parret, at de ikke tilbringer særlig meget tid sammen privat.

Det er særligt siden utroskabsrygterne begyndte at svirre rundt om Donald Trump, at der er sket noget med Melania, forlyder det.

Hun er begyndt at deltage i flere højprofilerede arrangementer og virker mere uafhængig af sin mand, skriver flere amerikanske medier, heriblandt Washington Post.

Det hele begyndte, da pornoskuespilleren Stormy Daniels påstod, at hun havde haft et forhold til Trump, som angiveligt begyndte i 2006. Donald Trump og Melania blev gift 22. januar 2005. Efter rygtestormen holdt Melania sig udenfor offentligheden i en hel måned - fra nytårsaften til 31. januar.

Melania har aldrig kommenteret rygterne offentligt, men hendes talskvinde, Stephanie Grisham, tog bladet fra munden på Twitter i januar.

Den lange liste over slibrige og regulært forkerte sager om fru Trump fra tabloidpressen og tv har spredt sig til 'almindelige medier'. Hun fokuserer på familien og rollen som førstedame - ikke på de usandsynlige scnarierer, der dagligt beskrives i den løgnagtige presse Stephanie Grisham, talskvinde for USAs førstedame

Foto: JIM WATSON Foto: JIM WATSON

»Den lange liste over slibrige og regulært forkerte sager om fru Trump fra tabloidpressen og tv har spredt sig til 'almindelige medier'. Hun fokuserer på familien og rollen som førstedame - ikke på de usandsynlige scenarier, der dagligt beskrives i den løgnagtige presse,« lød kommentaren.

Parret fejrede ikke bryllupsdag, ligesom Melania aflyste en planlagt rejse til Davos, hvor Donald Trump skulle deltage i World Economic Forum.

Hun viste sig ikke offentligt igen før præsidentens 'State of the Union'-tale, hvor der er tradition for, at førstedamen ankommer sammen med præsidenten. Melania ankom sammen med andre gæster.

Og i slutningen af april kom Franrkrigs førstedame, Birgitte Macron, med en opsigtsvækkende udtalelse til den franske avis Le Monde:

»Hun kan ikke gøre noget. Hun kan ikke engang åbne et vindue i Det Hvide Hus. Hun kan ikke gå udendørs. Hun er meget mere begrænset, end jeg er. Jeg går ud hver dag i Paris,« sagde hun og beskrev samtidig Melania i rosende vendinger.

»Hun er en person med en stærk personlighed, men hun arbejder hårdt for at skjule den,« sagde Macrons hustru.

Foto: SAUL LOEB/AFP/RITZAU SCANPIX Foto: SAUL LOEB/AFP/RITZAU SCANPIX

Ifølge den amerikanske avis Washington Post er det ikke blot i offentligheden, at Donald og Melania tilbringer bemærkelsesværdig lidt tid sammen. Avisen skriver, at en vanlig dag begynder klokken 5.30, hvor Donald Trump står op for at se nyheder i tv og opdatere sin Twitter-profil.

Melania, der sover i et seperat soveværelse, vågner først senere. Hun sørger for, at parrets 12-årige søn kommer afsted i skole.

Washington Post skriver, at Melania har deltaget i flere højprofilerede arrangementer de seneste uger, end hun har gjort i hele sit første år i Det Hvide Hus. Blandt andet var hun med til den tidligere førstedame Barbara Bushs begravelse.

Kilder fortæller til avisen, at præsidentparret sjældent tilbringer tid sammen under ferier og weekender i Trumps ferieresidens Mar-A-Lago i Florida. Mens Donald Trump spiller golf eller spiser middag med andre magtfulde mænd, er det sjældent, man ser noget til Melania.

Kilderne fortæller også, at parret sjældent spiser sammen i Det Hvide Hus. Disse påstande afvises dog af Melanias talskvinde, som siger, at parret ofte tilbringer eftermiddagene sammen.

Foto: CARLOS BARRIA Foto: CARLOS BARRIA

»Melania fokuserer på at være en god mor, kone og førstedame. Resten er bare støj,« siger hun.

Blandt de pudsige episoder den seneste tid finder vi en, der udspillede sig under det franske præsidentpars besøg i april. Her fangede kameraerne, at Donald Trump forsøgte at tage sin kones hånd. Efter at have taget i hendes venstre hånd flere gange, fik han til sidst sin vilje, men det virkede som om, Melania helst var fri for at tage sin mands hånd.

Melania Trump stiller kun ganske sjældent op til interviews, men hun har sagt til Washington Post, at hende og Donald Trump 'er gode til at give hinanden plads'.

Mandag aften dansk tid sker der dog en undtagelse. Her har Melania Trump nemlig indkaldt til et pressemøde, hvor hun vil annoncere, hvad hun vil fokusere på som præsidentfrue. Hun ventes først og fremmest at fokusere på børns vilkår, skriver netmediet Bustle.

»Hendes fokus har altid været på børnene - og denne nylige udvikling skal formalisere hvad hendes rolle er i de tre eller syv kommende år,« har hendes talskvinde udtalt.