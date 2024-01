Fredag aften tog en bevæbnet mand flere gidsler i en Starbucks-café i den tyske by Ulm.

Så frigav han alle udtaget ét. Dernæst krævede han, at politiet skulle skyde ham.

Gidseldramaet endte i en anholdelse. Et affyret skud. Og uskadte ofre.

Nu er der nye detaljer om den mand, der skabte rædsel på kaffebaren.

Det skriver flere tyske medier, herunder Bild.

Ifølge mediet var gidseltageren krigsveteran og led af PTSD (Posttraumatisk stressforstyrrelse, red.).

En rapport fra det tyske Indenrigsministerium afslører, at han ad to omgange har været udsendt i Afghanistan.

Og så havde han et akut behov for hjælp, lyder det.

En hjælp, han angiveligt ikke nåede at få, før det gik galt.

Det tyske medie Nauch skriver, at manden skulle have været behandlet på en klinik i Berlin, men at der tilsyneladende ikke var plads til ham endnu.

Fredag endte det således i en tragedie.

Det var klokken 18.50 fredag, at tysk politi modtog den første anmeldelse.

Klokken 21.00 meldte borgmesteren i Ulm ud, at mareridtet var forbi.

Gidseltageren kom til skade under anholdelsen, og blev kørt med ambulance til hospitalet, hvor han fortsat er under behandling.

PTSD er en relativ langvarig og af og til vedvarende tilstand. Den kan opstå efter alvorlig katastrofeagtig og psykisk belastning, som for eksempel krig, katastrofer eller overgreb.

Kendetegnet ved PTSD er, at man får flashbacks til den katastrofale hændelse. Både, når man er vågen og ofte også som mareridt. Genoplevelsen præges ofte af angst og søvnløshed.