To uger. Så lang tid havde Tom Hagen til at beslutte, om han var villig til at betale løsesummen på 90 millioner norske kroner. Hvis han betalte, ville hans kone blive sluppet fri. Hvis ikke, ville hun dø.

Det var angiveligt essensen af det trusselsbrev, som den 71-årige milliardær den 31. oktober 2018 fandt i sit hjem på Sloraveien 4 i Lørenskog.

Et trusselsbrev, som siden hans kone Anne-Elisabeth Hagens forsvinding er blevet omtalt utallige gange i medierne, og som VG nu kan afsløre nye detaljer om.

I brevet, som er skrevet med store bogstaver og på gebrokkent norsk, blev Tom Hagen opfordret til at følge instruktionerne nøje, hvis han ville gøre sig forhåbninger om nogensinde at se sin kone igen.

Trusselbrevet blev fundet på en stol i gangen i parrets hus. Foto: TORE MEEK Vis mere Trusselbrevet blev fundet på en stol i gangen i parrets hus. Foto: TORE MEEK

Instruktionerne indebar blandt andet, at den norske milliardær skulle betale et løsepengekrav på ni millioner euro i kryptovalutaen monero.

Nægtede han at gøre dette, ville hans kone dø.

'Hvis du sætter penge over Anne-Elisabeths liv, vil vi lægge en video af hendes sidste minutter op på en hjemmeside om noget tid. Nogen vil helt sikkert finde den og vise dig den,' står der angiveligt blandt andet i brevet.

En eller to uger havde Tom Hagen til at beslutte, hvorvidt han ønskede at betale pengene eller ej. Så snart den påståede modpart følte sig overbevist om, at han var alvorlig omkring udbetaling af løsepengekravet, ville hans kone blive sluppet fri.

Anne-Elisabeth Hagen forsvandt sporløst den 31. oktober 2018. Foto: Privat Vis mere Anne-Elisabeth Hagen forsvandt sporløst den 31. oktober 2018. Foto: Privat

I trusselsbrevet beskriver den påståede modpart endda, hvordan den seance ville finde sted.

'Vi slipper hende fri langt fra jeres hus, men vi slipper hende fri i et trygt område og giver hende en mobiltelefon, så hun kan ringe til dig.'

Af det fem sider lange trusselsbrev fremgik tolv koder, som Tom Hagen skulle bruge for at kommunikere med den påståede modpart. Koder, som milliardæren da også benyttede sig af.

Selvom han og resten af familien har kommunikeret med modparten og overført næsten 15 millioner norske kroner i kryptovaluta, har de dog ikke modtaget et eneste livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen som forsvandt for 19 måneder siden.

Tom Hagen er mistænkt for drab eller medvirken til drab på sin kone. Foto: Torbjørn Olsen / GD / NTB scanp Vis mere Tom Hagen er mistænkt for drab eller medvirken til drab på sin kone. Foto: Torbjørn Olsen / GD / NTB scanp

I slutningen af april kom det så frem, at norsk politi mistænker Tom Hagen for selv at stå bag trusselsbrevet med kryptovaluta-koderne, som de mener er et slags røgslør, som skal få drabet på Anne-Elisabeth Hagen til at ligne en kidnapning.

Den norske mangemilliardær er derfor blevet anholdt og sigtet for drab eller medvirken til drab, men har konsekvent nægtet at have noget med sin kones forsvinding at gøre.