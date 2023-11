De var så uheldige, som de overhovedet kunne være.

Da fire engelske drenge i weekenden mistede livet i en trafikulykke i det nordvestlige Wales, var der flere uheldige faktorer på spil på samme tid.

Det fortæller en walisisk gårdejer, der bor tæt på ulykkesstedet, til Daily Mail.

»Så uheldigt,« siger landmanden Rhys Williams til avisen, som også beskriver vejret i området den seneste tid som »brutalt.«

Historien om 16-årige Jevon Hirst, 17-årige Harvey Owen, den jævnaldrende Wilf Fitchett og Hugo Morris på 18 år greb hele Storbritannien.

Søndag satte de fire venner kursen mod en nationalpark i Wales, hvor de ville campere.

Da de ikke kom hjem mandag som planlagt, slog deres forældre alarm, og myndighederne indledte en storstilet eftersøgning efter de fire teenagere.

Tirsdag eftermiddag blev deres lig fundet i den bil, de kørte i. Dræbt på stedet i en trafikulykke.

A nightmare that will never end Deaths of four teenagers leaves Shrewsbury community devastated https://t.co/A1smkmBHgl — KEVIN LYONS (@KEVINLY01703141) November 23, 2023

Nu fortæller den lokale bonde, at tragedien blev udløst af flere uheldige faktorer.

Flere dages voldsomme regnskyl havde gjort vejbanen våd og glat, og sigtbarheden var dårlig. Våde, glatte blade lå i flere lag i svinget, hvor de forulykkede, og store mængder vand havde efterhånden ophobet sig i grøften.

Ulykken skete tilmed på et sted, hvor der ikke var nogle træer, der kunne stoppe bilen, fortæller landmanden.

Da køretøjet skred ud i rabatten, fortsatte det derfor ned i grøften, der var fyldt med regnvand.

Her landede bilen på taget.

Det var en skraldemand, der fra sin bil tilfældigt fik øje på drengenes bil, der lå delvist nedsænket i vand.

De fire drenge kom fra den engelske by Shrewsbury tæt på grænsen til Wales, og de fire dødsfald har ramt byen hårdt.

Ikke mindst fordi den skole, drengene gik på, i løbet af de seneste måneder allerede har mistet to andre unge mænd, skriver The Sun og The Telegraph.

Jevon, Harvey, Wilf og Hugo gik alle på en skole i Shropshire, som stadig sørgede over tabet af 18-årige Alfie McCormick og 17-årige Ben Worrall.

De to drenge døde med få dages mellemrum.

Den ene omkom på motorcykel i en trafikulykke. Den anden begik selvmord.

»Der har været flere tragedier i løbet af de seneste måneder, og dette vil være ødelæggende for byen,« siger en lokal præst til The Sun.

Præsten, Charlotte Gompertz, siger til avisen, at byen har et tæt sammenhold, hvor alle kender alle.

Det er tilmed kommet frem, at tragedien kunne have krævet et femte dødsoffer.

Ifølge Daily Mail meldte en femte unavngiven kammerat nemlig fra til campingturen i sidste øjeblik.