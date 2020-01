Hule instrumentkasser, privatfly og tidligere jægersoldater.

Det er værktøjer, der med succes har smuglet den skattesvindels-sigtede tidligere topchef for Nissan, Carlos Ghosn, fra hans ventende retssag i Japan til hans families hjemme i Libanon.

Det kan det amerikanske medie Wall Street Journal berette i en lang fortælling, der går bag om hele den ekstraordinære flugt tværs over det asiatiske kontinent.

En flugt, der har kostet millioner af dollars og taget måneder at planlægge.

Carlos Ghosn havde angiveligt samlet et hold, der planlagde og udførte den komplicerede flugtmission. Blandt mændene på holdet beskriver Wall Street Journal en Michael Taylor, der er kendt som en tidligere Special Forces - en topsoldat.

Holdet tog ifølge kulegravningen tyve ture til Japan for at undersøge flugtmulighederne og overvejede 10 forskellige lufthavne, samt en plan om at smugle Carlos Ghosn ud af Japan med båd, inden de lagde sig fast på planen og ruten fra Kansai International Airport i Osaka til Libanon.

Carlos Ghosn havde betalt kaution i Japan og sad dermed ikke i fængsel, mens han ventede på sin retssag.

Wall Street Journal fortæller, at flugten begyndte med, at Carlos Ghosn forlod sit hjem i Tokyo og tog et tog til Osaka, hvor han indlogerede sig på et hotel.

Hotellets overvågningskameraer har filmet Carlos Ghosn ankomme til hotellet. Men ikke forlade det.

Og det er her, en nærmest filmisk detajle kommer ind i flugten.

Holdet, der organiserede flugten, optrådte nemlig som musikere med flere forskellige kasser til instrumenter.

Og de havde forberedt en rullende, sort kasse til instrumenter med borede lufthuller i, som Carlos Ghosn angiveligt er blevet smuglet ud i.

Instrumentkassen, der angiveligt blev brugt til at smugle Carlos Ghosn ud af Japan i. Foto: TURKISH POLICE Vis mere Instrumentkassen, der angiveligt blev brugt til at smugle Carlos Ghosn ud af Japan i. Foto: TURKISH POLICE

Fordi hotellets overvågningskameraer ikke filmede Carlos Ghosn forlade hotellet, mistænkes det, at han blev smuglet ud af hotellet i instrumentkassen.

Det næste spor i flugten er nemlig det privatfly, som to af flugtholdets mænd og Carlos Ghosn fløj i fra Osaka til Istanbul.

Den bedragerisigtede blev angiveligt smuglet gennem lufthavnens sikkerhedskontrol i instrumentkassen, og på privatflyets passagerliste stod kun de to andre mænd oplyst.

Det beskrives, hvordan Carlos Ghosn kravlede ud af kassen, mens flyet var i luften, og satte sig på et af de bagerste sæder, så flyets personale ikke lagde mærke til ham.

For at vildlede myndighederne fløj flyet ikke direkte til Carlos Ghosns hjem i Libanon, men til Istanbul i Tyrkiet. Herfra blev han kørt få meter over landingsbanen til et andet fly, der fløj ham til den endelige destination: Libanon.

Her lykkedes det ham at komme igennem paskontrollen og frem til sin families ejendom, hvor han nu opholder sig.

Nu er han internationalt efterlyst af Interpol, men trods det kunne han holde et pressemøde i Libanon, hvor han erklærede sig uskyldig og udsat for et justitsmord.

Carlos Ghosn er tiltalt for skattefusk - blandt andet ved at have underrapporteret sin indkomst fra Nissan i Japan.