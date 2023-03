Lyt til artiklen

Fundet af fire unge universitetsstuderende fra Idaho, der samme nat var blevet myrdet med kniv i deres fælles hjem, sendte chokbølger gennem USA.

Mindre end to uger før mordene på fire studerende blev den nu mistænkte ph.d.-studerende Bryan Kohberger indkaldt til møde på universitet. Et møde, der omhandlede en »voksende bekymring om hans adfærd.«

Og nu har politiet fundet yderligere beviser, som man knytter til Bryan Kohbergers forbrydelse.

Det skriver flere amerikanske medier, herunder TMZ.

De fire studerende Ethan Chapin, Madison Mogen, Kaylee Goncalves og Xana Kernodle blev alle dræbt 13. november i et hus nær deres universitet i byen Moscow i Idaho. Vis mere De fire studerende Ethan Chapin, Madison Mogen, Kaylee Goncalves og Xana Kernodle blev alle dræbt 13. november i et hus nær deres universitet i byen Moscow i Idaho.

FBI fandt en masse beviser mod den anklagede Idaho-morder Bryan Kohberger i hans hjem i Pennsylvania, inklusiv skydevåben, knive og sorte masker.

Blandt de fundne genstande var en halvautomatisk Glock .40 Caliber-pistol, tre tomme Glock .40 Caliber-magasiner, en Smith & Wesson-lommekniv, Taylor-kniv med skede, sorte masker, sorte handsker, en sort hat og en kriminalpsykologisk bog.

Efterforskerne siger også, at FBI gennemsøgte hans hvide Hyundai Elantra og fandt en kniv.

Bekendtgørelsen fortæller ikke, om den fundne kniv er mordvåbnet. Myndighederne fandt også dækjern, en skovl, beskyttelsesbriller, flere store sække og andre ting i bilen.

Bryan Kohberg er mistænkt for at være brudt ind i et hus i nærheden af et universitet – og for derinde at have dræbt fire unge studerende. Foto: POOL Vis mere Bryan Kohberg er mistænkt for at være brudt ind i et hus i nærheden af et universitet – og for derinde at have dræbt fire unge studerende. Foto: POOL

Og Kohbergers tid på universitet har været broget. Blandt andet lød beskyldningerne på, at den 28-årige Kohberger havde fået kvindelige studerende til at føle sig utilpas ved blandt andet at have fulgt en af kvinderne ud til hendes bil.

Derudover havde han haft et skænderi med en af professorerne, ligesom flere studerende havde klaget over hans hårde karakter i hans rolle som underviser. Derfor iværksatte afdelingslederne en handleplan på mødet – men billedet ændrede sig ikke.

11 dage senere, 13. november, blev de fire universitetsstuderende fundet stukket ihjel i et hjem lige ved universitet i Idaho. Og måneden efter blev Kohberger både fyret fra sit job efter endnu et skænderi med samme professor, ligesom han blev anholdt og sigtet for fire mord og indbrud.

Selv nægter han sig skyldig.