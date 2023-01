Lyt til artiklen

Hans lig blev fundet foran hotellet i en pøl af blod.

Det vakte opsigt i hele verden, da den russiske milliardær Pavel Antov pludselig døde på en ferierejse til Indien i december sidste år.

Han faldt ned fra en altan juleaftensdag, blot to dage efter at hans rejsefælle og ven, Vladimir Bidenov, blev fundet død på deres fælles hotelværelse.

Siden Ruslands invasion af Ukraine er mindst 19 højtstående, rige russere døde under mystiske omstændigheder.

Fælles for flere af dem er, at de på den ene eller anden måde har udtrykt kritik af Vladimir Putin eller krigen i Ukraine.

Nu har The Wall Street Journal set nærmere på de to venners mystiske dødsfald, og avisen har fundet frem til flere detaljer om tragedien.

De første oplysninger fra efterforskningen tyder ifølge avisen på, at begge de to mænd havde drukket tæt i dagene op til deres død.

Mændene var taget på en fælles rejse til Indien for at fejre Antovs 65 års fødselsdag, og allerede på flyet fra Moskva gjorde de sig uheldigt bemærket, fordi de var så fulde, at de generede de øvrige passagerer.

Efter ankomsten til New Delhi fortsatte de med at drikke og købte store mængder indisk rom.

Natabar Mohanty, som fungerede som chauffør for de to russere, underbygger teorierne om et højt alkoholindtag.

The Wall Street Journal beskriver, hvordan han på et tidspunkt stoppede bilen og sagde til en turguide:

»Hvis de ikke stopper med at drikke sådan, så slår de sig selv ihjel.«

Vidner fortæller også, at Antov på et tidspunkt var så påvirket, at han måtte bæres ind i bilen under en udflugt.

Obduktionen tyder da også på, at Bidenov døde af et hjerteanfald, mens Antov omkom, da han faldt ned fra hotellets altan.

På trods af resultaterne af obduktionen satte indisk politi dog gang i en omfattende efterforskning. Blandt andet forsøgte de at rekonstruere, hvordan Antov faldt.

Der florerede nemlig rygter om, at milliardæren blev skubbet, eller at han allerede var død, da han faldt.

Antov skabte sin rigdom på pølseproduktion og var en af de største i Rusland inden for sin branche. Derudover var han medlem af Putins parti og på et tidspunkt også ret tæt på præsidenten.

Det ændrede sig dog radikalt, da Antov tilbage i juli kritiserede de russiske missilangreb på Kyiv og kaldte det for terrorisme.

Udtalelser, som han dog senere forsøgte at undskylde for.

The Wall Street Journal skriver dog, at de indiske efterforskere ikke har ønsket at gå ind i spekulationerne om de to mænds død og heller ikke peger på en sammenhæng mellem krigen i Ukraine eller en forbindelse til den russiske præsident.

Både Antov og Bidenov blev kremeret kort efter deres død. Og også det har givet anledning til spekulationer.

For, som den indiske advokat og politiker Manish Tewari skrev på Twitter med henvisning til Agatha Christies legendariske detektivkarakter:

»Hercule Poirot sagde, at brændte lig fortæller ingen hemmeligheder.«