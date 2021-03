Helikopteren var kun få meter fra at klare sig over bjergryggen inden den fatale kollision.

Det viser de indledende undersøgelser af den ulykke, der i weekenden dræbte mangemilliardæren Petr Kellner og fire andre personer i den amerikanske stat Alaska.

Flere faktorer har dog indtil videre besværliggjort det arbejde, inspektører fra National Transportation Safety Board (NTSB) har iværksat for at klarlægge årsagen til tragedien.

»Området er meget barskt både i forhold til terræn og vejr,« fortæller Tom Chapman fra NTSB på et pressemøde ifølge nyhedsbureauet AP.

To redningshelikoptere med mandskab, der skal undersøge ulykkesstedet. Foto: ALASKA MOUNTAIN RESCUE GROUP

På grund af en truende snestorm har inspektører derfor kun kortvarigt kunnet se nærmere på vraget, der stadig ligger i Chugach-bjergene omkring 65 kilometer fra Alaskas hovedby, Anchorage. Der blev dog taget en stribe billeder af området som dokumentation, inden sneen faldt. Nogle af dem kan ses i artiklen her.

De foreløbige fakta viser, at Airbus AS350B3 ramte bjergsiden kun sølle 4,5 meter fra toppen, hvorefter helikopteren gled 274 meter ned ad skråningen uden ellers at blive beskadiget i voldsom grad af den lange tur.

Men i alt fem personer døde lørdag først på aftenen, da ulykken fandt sted. Foruden Tjekkiets rigeste mand, Petr Kellner, mistede rejsekammeraten og landsmanden Benjamin Larochaix, guiderne Gregory Harms og Sean McMannany samt piloten Zachary Russel deres liv.

Der er nu desuden sat navn på den ene person, der overlevede. Det drejer sig om 48-årige David Horvath, der også er fra Tjekkiet. Han befinder sig nu på Providence Alaska Medical Center, hvor tilstanden er kritisk, men stabil. Han er endnu ikke blevet udspurgt om ulykken.

Medlemmer af Alaska Mountain Rescue Group nær vraget. Foto: ALASKA MOUNTAIN RESCUE GROUP

Ifølge Forbes var Petr Kellner ikke bare Tjekkiets rigeste person, han var også nummer 68 på mediets liste over verdens rigeste mænd med en formue på lige omkring 110 milliarder kroner.

Og så var han særdeles glad for skisport. Han har tidligere været portrætteret på snowboard i sit selskab PPFs årsregnskab, og det var også for at stå på ski, at han befandt sig i Alaska i weekenden.

Her var han på en såkaldt 'heliskitur' – en særdeles risikabel form for ekstremsport, hvor man med helikopter flyver ud til ellers ufremkommelige steder for at stå på ski.

Ifølge AP er Petr Kellner siden 2012 kommet på resortet Tordrillo Mountain Lodge kun få kilometer fra ulykkesstedet, hvor han også bookede den fatale heliskitur til en pris af knap 100.000 kroner pr. mand.

En ufattelig tragedie. Jeg er virkelig ked af det. Tjekkiets premierminister Andrej Babis

»Nyheden er forfærdelig for vores personale, lokalsamfundet og for familierne til de afdøde. I vores 17-årige levetid er det første gang, at vi oplever en sådan situation,« lyder det i en udtalelse fra hotellet.

NTSB har meddelt, at man nu undersøger alle tænkelige faktorer i forbindelse med dødsulykken som vejrforhold, mørkets frembrud eller menneskelige fejl.

Petr Kellner blev 56 år og efterlader sig en hustru og fire børn. Han levede et liv uden for offentligheden, selv om han var blandt Europas rigeste personer.

Han ejede selv 98,93 procent af aktierne i PPF, hvor han grundlagde sin formue ved først at sælge kopimaskiner og siden ved investeringer i privatiseringen af den statslige sektor i Tjekkiet efter Berlinmurens fald.

Petr Kellner blev 56 år. Foto: HANDOUT Vis mere Petr Kellner blev 56 år. Foto: HANDOUT

»Petr var en helt ekstraordinær person med hensyn til energi, kreativitet og med sin evne til at bygge nye forretninger op,« siger Jean-Pascal Duvieusart, der ejer lige over 0,5 procent af PPF-aktierne til AP.

Dødsfaldet har påvirket mange i Tjekket og kondolencerne er væltet ind, siden beskeden om ulykken kom frem.

Som den tidligere præsident og premierminister i landet, Vaclac Klaus, siger:

»Hans livshistorie er et eksempel på evnen til at udnytte de muligheder, der blev givet til unge mennesker i den økonomiske transformation. Han udfoldede sin indledende succes ved privatiseringen af landet til at række langt ud over landets grænser«.

Fra den nuværende premierminister Andrej Babis lyder det på Twitter: »En ufattelig tragedie. Jeg er virkelig ked af det.«