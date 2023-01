Lyt til artiklen

I 30 år var den italienske mafiaboss Matteo Messina Denaro på flugt fra politiet, før han blev anholdt i de sicilianske gader, hvor hans egen kriminelle organisation, Cosa Nostra, huserer.

Nye informationer, som er kommet frem, tyder da også på, at han har gemt sig lige for næsen af det politi, som i så mange år har ledt efter ham.

Ifølge CNN har det italienske politi efter anholdelsen fundet to gemmesteder i den sicilianske by Campobello di Mazara, hvor de mener, at Matteo Messina Denaro som minimum har opholdt sig de seneste måneder.

Det ene gemmested ligger ganske centralt, og her fandt politiet både mærketøj og dyre parfumer.

Det andet gemmested var mere det, man forventer fra en mafiaboss på flugt, da det ifølge Reuters var en barrikaderet bunker, som var gemt bag en skjult dør.

Matteo Messina Denaro har dog ikke været bleg for at bevæge sig ud i det italienske dagslys, og han skulle ofte have foretaget sine egne indkøb, ligesom naboerne også har beskrevet ham som en venlig mand.

Giavanni Luppino, en lokal olivenolieproducent, som angiveligt skulle have kørt mafiabossen til den kemoterapiklinik i Palermo, hvor han blev anholdt, har til retten fortalt, at han ikke havde nogen anelse om, hvem Matteo Messina Denaro i virkeligheden var.

Politiet selv har sagt, at det var godt arbejde fra deres side, som er skyld i, at Matteo Messina Denaro nu er anholdt, men flere mener, at den kræftsyge mafiaboss måske også har haft en interesse i langt om længe af blive anholdt.

Morten Beiter, italienskorrespondent og journalist ved Weekendavisen, har tidligere forklaret følgende til B.T.

»Anholdelsen kommer formentlig ikke til at betyde noget som helst. At han bliver anholdt netop nu efter 30 år, skyldes nok, at han ikke længere har så meget magt eller er særlig aktiv. Dertil kan der spekuleres om, hvorvidt anholdelsen var orkestret af ham selv, så han kunne komme ind og få noget ordentlig behandling for sin sygdom.«

Matteo Messina Denaro har mange liv på samvittigheden.

Blandt andet mordene i 1992 på mafiaanklagerne Giovanni Falcone og Paolo Borsellino, som han blev dømt livsvarigt fængsel for, uden at være til stede i retten,