I slutningen af december kom der endelig et gennembrud i en af de mest uhyggelige krimisager i nyere, amerikansk historie.

Sagen om de fire studerende fra Universitetet i Idaho, der i november blev myrdet om natten i deres hjem.

Efter syv uger kunne politiet endelig anholde en formodet gerningsmand – 28-årige Bryan Christopher Kohberger, der til daglig studerer kriminologi.

Og natten til fredag dansk tid var den mistænkte så i retten.

Her var flere vidner med til at bringe nye, uhyggelige detaljer frem.

Det skriver flere amerikanske medier - herunder CNN,

Det mest centrale af dem er en kvinde, der også boede sammen med de fire studerende.

Hun kunne fortælle om en uhyggelig iagttagelse den nat, hvor mordene fandt sted.

Her vågnede kvinden nemlig ved 4-tiden om natten til dét, hun troede var lyden af, at der blev leget med en hund i et af husets andre rum.

Derfor rejste hun sig fra sengen for at undersøge situationen nærmere.

Hun gik op og kiggede ud sin værelsesdør, men der var ikke flere lyde.

Kort efter var den dog gal igen, da hun denne gang kunne høre en kvinde, der græd, og en mandestemme, der sagde:

»Jeg skal nok hjælpe dig.«

Bryan Kohberg er mistænkt for at være brudt ind i et hus i nærheden af et universitet – og for derinde at have dræbt fire unge studerende. Foto: POOL Vis mere Bryan Kohberg er mistænkt for at være brudt ind i et hus i nærheden af et universitet – og for derinde at have dræbt fire unge studerende. Foto: POOL

Derfor gik hun igen op til sin dør for at kigge ud, og her blev hun mødt af et syn, der sandsynligvis aldrig vil forlade hende.

Et par meter fra døren stod der nemlig en skikkelse i en mørk dragt og med en maske på.

Skikkelsen gik mod hende, hvilket straks fik hende til at lukke og låse døren.

En beslutning, der efter alt at dømme reddede hendes liv.

Derudover kom der under retsmødet flere detaljer frem, der afslører en ganske velovervejet forbrydelse.

Blandt andet kunne anklagemyndigheden fortælle, at Bryan Kohbergers telefon kan spores til at have været tæt på de studerendes hus omkring 12 timer før drabene, men også helt tilbage i august.

Telefonen var dog slukket under drabene, hvilket formentligt har været Bryan Kohbergers forsøg på at skjule sine spor.

Om morgenen efter forbrydelsen var han dog igen – viser telefondata – tæt på huset.

Slutteligt kom det også frem, at Kohberger uden held har forsøgt at få en praktikplads hos politiet.