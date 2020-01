Siden et ukrainsk fly styrtede ned i Teheran onsdag, har ukrainske specialister forsøgt at klarlægge, hvad der var skyld i styrtet, der kostede alle ombord livet.

Nu tyder det på, at undersøgelserne virker til at have givet pote. Ukraines sikkerhedsråd går nemlig ud med nye informationer.

»Den (missilen, red.) ramte cockpittet nedefra,« siger talsmanden for Ukraines sikkerhedsråd, Oleksiy Danilov, til BBC og tilføjer:

»Vi tror, dette er bevis, og det forklarer, hvorfor vi ikke kunne komme i kontakt med piloterne. De døde i samme øjeblik, første missil ramte.«

Siden flystyrtet den 8. januar, har ukrainske specialister forsøgt at klarlægge, hvad der var skyld i styrtet. Foto: STR

Tidligere har det været fremme, at besætningen på Boeing 737-flyet fra Ukraine International Airlines ikke udsendte et nødråb over radioen, og det har vakt undren - indtil nu.

Den ukrainske regering har delt nogle af de billeder, deres specialister har taget i forbindelse med undersøgelserne i Teheran - billeder som indgår i bevisbyrden, når de skal udlægge deres vurdering af, hvad der var skyld i flystyrtet

Umiddelbart efter nedskydningen af det ukrainske fly, var Iran ude og afvise alle meldinger om, at det var en iransk missil, der havde ramt passagerflyet. Blot få dage efter, vendte de dog på en tallerken.

Her gik landets militær nemlig på iransk stats-tv ud og erkendte, at de 'utilsigtet' var kommet til at skyde et ukrainsk passagerfly ned på grund af en 'menneskelig fejl'.

Billeder af flyvraget viser huller, som er forårsaget af eksplosiver, der ramte flyet kort efter, det var lettet fra lufthavnen i Teheran. Foto: STR

I interviewet med BBC fortæller talsmanden for Ukraines sikkerhedsråd, Oleksiy Danilov, at han mener, den information, som ukrainske specialister havde indsamlet i kølvandet på flystyrtet, var én af hovedårsagerne til denne pludselig kovending.

»Jeg tror, Iran forstod, at de ikke havde et valg. Alle de billeder og videoer, som vi skulle bruge, havde vi allerede, selv hvis de prøvede at forhindre os, havde vi allerede nok til at bevise overfor den internationale komitée, hvad der rent faktisk skete,« siger han.

Oleksiy Danilov fortæller, at det meget hurtigt stod klart for de ukrainske specialister, at en iransk missil var skyld i flystyrtet.

Denne viden valgte de dog at holde for sig selv, indtil de var færdige med deres undersøgelser i Iran af frygt for, at de ville blive bandlyst fra området og dermed ikke have mulighed for at færdiggøre deres undersøgelser.

Billeder af ofrene for flystyrtet omgivet af roser og lys i Boryspil International Airport i Kiev, Ukraine, 11. January 2020. Foto: STEPAN FRANKO

Alle 170 passagerer og 10 besætningsmedlemmer ombord på det ukraniske flyet mistede livet i styrtet. Heriblandt 82 iranske passagerer, 63 canadiere, 11 ukrainere, fire afghanere, tre tyskere og tre briter.

Nedskydningen af det ukrainske passagerfly skete blot få timer efter, at Iran lancerede et missilangreb mod to militærbaser i Irak.

Konflikten mellem Iran og USA er blevet optrappet, efter den højtstående iranske generel, Qasem Soleimani, på ordre fra den amerikanske præsident, Donald Trump, blev dræbt i et droneangreb den 3. januar.

Allerede få dage efter angrebet, gik talsmand for Irans væbnede styrker brigadegeneral, Abolfazl Shekarchi, ud og varslede USA om en 'knusende' og 'kraftfuld' hævn.