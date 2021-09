Et Amtrak-tog forulykkede i staten Montana lørdag aften dansk tid.

Toget blev af ukendte årsager afsporet og mindst tre personer har mistet livet i forbindelse med togulykken.

Det skriver flere amerikanske medier heriblandt CNN.

Toget skulle bringe i alt 141 passagerer fra Chicago til Seattle, men nåede som sagt ikke længere end Montana før, at toget kørte af sporet, og de mange passagerer blev slynget rundt i kupeen.

Foto: Jacob Cordeiro Vis mere Foto: Jacob Cordeiro

»Jeg vil beskrive oplevelsen som en slags ekstrem turbulens på et fly, men mere larmende, og der lugtede meget af røg. Den første tanke, jeg havde, da jeg indså hvad der var los, var: 'Åh gud, vi afsporer',« fortæller en af passagererne, der sad forrest i toget til CNN og fortsætter:

»Der var omkring 10 til 15 sekunders vippen frem og tilbage og en masse støj, og så stoppede vi. Vi forstod ikke hvad der foregik i flere minutter.« afslutter hun.

Yderligere fortæller hun, at hun blev evakueret fra toget inden for 10 minutter efter ulykken og først der forstod hun omfanget af skaden.

For bagenden af toget, der lå på jorden, kaos fra de pågældende passagerer og en masse redningsfolk, var det syn hun blev mødt med.

Foto: JACOB CORDEIRO Vis mere Foto: JACOB CORDEIRO

Redningsfolk fra seks omkringliggende kommuner strømmede til ulykkesstedet, og fem hospitaler stod standby til at hjælpe og modtage både ambulancer og lægehelikoptere.

De lokale myndigheder har endnu ikke offentliggjort det præcise antal sårede, men Daily Mail skriver, at det drejer sig om over 50 personer. NBC News skriver derudover, at mindst 15 personer blev hastet på hospitalet.

Allan Zarembski, der er direktør for University of Delaware 's Railway Engineering and Safety Program, udtalte kort efter, at han ikke ønskede at spekulere i ulykken, men at han havde en mistanke om, at afsporingen stammede fra et problem med togsporet eller udstyret eller en kombination af begge dele og dermed ikke en menneskelig fejl.

Toget bestod af to lokomotiver og 10 biler, og der var omkring 141 passagerer og 16 besætningsmedlemmer om bord, lød det fra Amtrak i en yderligere erklæring søndag for at præcisere tidligere angivne tal.

Årsagen til ulykken er endnu uvis.