En 46-årig kvinde er død og 29 andre er blevet syge efter at have spist på Michelin-restauranten RiFF i Valencia i Spanien.

Restauranten er nu lukket, mens myndighederne undersøger den præcise årsag.

Det skriver den spanske avis El Mundo.

María Jesús Fernández Calvo besøgte lørdag restauranten med sin 12-årige søn og sin mand.

De var sammen ude for at fejre mandens fødselsdag.

Familien bestilte som mange andre en syv retters menu, hvor der blandt andet var en ret med nogle særlige svampe, der mistænkes for at være årsagen.

Efterfølgende blev hele familien syge.

Det gik dog værst ud over den 46-årige mor, der døde i sit hjem søndag morgen efter at have spist på den spanske restaurant RiFF.

29 andre - inklusiv den afdødes mand og søn - havde symptomer på madforgiftning, der dog alle var i den mildere ende.

De havde alle besøgt restauranten mellem den 13. og 16. februar.

Sundhedsmyndighederne har også indledt en undersøgelse, der skal fastslå, hvad der gjorde hende og de andre syge.

»Vi har foretaget den første undersøgelse af restauranten, og alt virker normalt. Nu skal vi analysere, hvad der præcist var i maden,« siger chefen for de regionale sundhedsmyndigheder, Ana Barcelo, ifølge mediet El Pais.

Hun forsikrer samtidig om, at RiFF forbliver lukket, indtil det er fuldstændig sikkert og klart, hvad der var årsagen til kvindens død.

Ejeren af restauranten, Bernd H. Knöller, har i en meddelelse også gjort det klart, at restauranten vil være lukket, mens myndighederne undersøger årsagen til madforgiftningen.

Han beklager samtidig situationen og fastslår, at RiFF vil samarbejde med myndighederne.

RiFF har haft sin ene Michelin-stjerne siden 2009 og fik så sent som i år fornyet den.