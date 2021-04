Der er dukket nye, skræmmende detaljer op i sagen om drabet på den svenske teenager Elin Klinteberg.

For den svenske mand, der er mistænkt for at have taget livet af den 18-årige unge kvinde, forsøgte tilsyneladende at dække over, hvad han havde gjort.

Det skriver Expressen.

Den svenske pige fra Höör blev meldt savnet natten til tirsdag i sidste uge.

Foto: 50090 Johan Nilsson/TT

Dagen efter blev hun om eftermiddagen fundet død.

I tiden der i mellem skal den 26-årige mand, der er anholdt i sagen, angiveligt have forsøgt at skjule, at han havde noget med det at gøre.

Blandt andet skal han ifølge Expressen selv have delt en eftersøgning af Elin på sin Facebook-side, og da hendes venner mødtes for at lede efter hende om tirsdagen, skal den 26-årige også være mødt op.

Et vidne har ifølge det svenske medie fortalt, at manden stod og snakkede med nogle af de andre, som skulle ud og lede, men han skal angiveligt have sagt, at han ikke ville deltage mere. Han var træt og havde brug for at sove, forlød det.

Blomster og lys er blevet lagt på en mindeplads i Höör. Foto: 50090 Johan Nilsson/TT

På trods af det tog det ikke lang tid, før den 26-årige mand kom i politiets søgelys – og onsdag morgen klokken 08.55 blev han anholdt. I første omgang var han mistænkt for kidnapning, men nogle timer senere blev mistanken ændret til drab.

Fredag kom det frem, at politiet mistænker, at drabet skete i mandens hjem.

Selv har den 26-årige erkendt, at han var skyld i, at Elin døde. Men han nægter, at han havde til hensigt at dræbe hende.

»Den anholdte mand har i politiforhør medgivet, at han har berøvet kvinden livet. Han mener, at hans hensigt ikke var at dræbe hende, og han benægter derfor handlingen. Jeg mener dog, at der foreligger en sandsynlighed for drab, og derfor har jeg anmodet om, at han tilbageholdes,« lød det i torsdags fra anklageren i sagen, Kristoffer Nordström, i en pressemeddelelse.

Torsdag eftermiddag lykkedes det politiets dykkere at finde det formodede mordvåben. Det var blevet smidt i en sø.

Efterforskningen af sagen fortsætter ifølge Expressen efter påske.