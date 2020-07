Hvad lavede Anne-Elisabeth Hagen fra klokken 9.16 til klokken 10.07 den skæbnesvangre onsdag 31. oktober 2018?

Spørgsmålet er centralt i efterforskningen af hendes forsvinden, for det er sandsynligvis i det tidsrum, hun fik ubudne gæster og måske endda blev slået ihjel.

Nu viser nye detaljer fra efterforskningen, at hendes mobiltelefon har registreret bevægelse på gerningsstedet i 51 minutter efter det sidste sikre livstegn fra hende klokken 9.16, da hun talte med sin søn.

Det skriver den norske avis VG, som har fået kendskab til, at en app på milliardærfruens mobil har registreret bevægelse og skridt i det tidspunkt, hun forsvandt.

Anne-Elisabeth Hagen har været forsvundet siden 31. oktober 2018. Foto: Privat Vis mere Anne-Elisabeth Hagen har været forsvundet siden 31. oktober 2018. Foto: Privat

Anne-Elisabeth Hagen er gift med en af Norges rigeste mænd, Tom Hagen. Parret nærmede sig deres guldbryllup, da hun pludselig forsvandt for halvandets år siden. Eneste spor af de formodede kidnappere, der formodes at have bortført hende, var et trusselsbrev med et krav om en gigantisk løsesum.

Hidtil har det sidste sikre livstegn fra fru Hagen været en telefonsamtale, hun havde med sin søn klokken 9.14. Samtalen varede blot 92 sekunder.

Ifølge VG har indholdet af samtalen været et tema i flere afhøringer af sønnen. Politiet har også sikret sig indholdet af Anne-Elisabeth Hagens mobil og hentet historik fra flere applikationer på den.

Politiets undersøgelser af telefonen har vist bevægelser og skridt i det tidsrum, hvor flere personer ringede forgæves til hende. Der er dog intet, der tyder på, at hun eller andre har brugt telefonen på det tidspunkt.

Huset på Sloraveien i Lørenskog lidt uden for Oslo, hvor ægteparret Hagen boede sammen, indtil Anne-Elisabeth Hagen forsvandt sporløst i oktober 2018. Foto: Terje Pedersen Vis mere Huset på Sloraveien i Lørenskog lidt uden for Oslo, hvor ægteparret Hagen boede sammen, indtil Anne-Elisabeth Hagen forsvandt sporløst i oktober 2018. Foto: Terje Pedersen

»Elektroniske spor har fået meget opmærksomhed gennem hele efterforskningen, og der er vigtige brikker i det store puslespil af øvrige tekniske og taktiske beviser. Af hensyn til efterforskningen ønsker vi ikke at kommentere, hvordan vi vurderer indholdet i disse spor, og hvilken betydning de har i efterforskningen,« siger politiadvokat Haris Hrenovica fra politiet i Oslo til VG.

Efter telefonsamtalen med sønnen klokken 9.16, forsøgte tre personer forgæves at ringe hende op.

Først ringede en håndværker klokken 09.48, for at tale om en aftale de havde senere på dagen.

To minutter senere, klokken 09.50 ringede sønnen tilbage til sin mor.

A police tent is pictured erected at the property of Tom Hagen in Lorenskog, Norway May 5, 2020. NTB Scanpix/Terje Pedersen via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NORWAY OUT.NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NORWAY. Foto: NTB SCANPIX Vis mere A police tent is pictured erected at the property of Tom Hagen in Lorenskog, Norway May 5, 2020. NTB Scanpix/Terje Pedersen via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NORWAY OUT.NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NORWAY. Foto: NTB SCANPIX

Og endelig klokken 10.06 og klokken 10.07 forsøgte ægtemanden Tom Hagen at komme igennem til hende.

Efter klokken 10.07 er der hverken registreret bevægelse eller aktivitet på Anne-Elisabeth Hagens mobil før senere på aftenen, omkring klokken 20.30, hvor både Tom Hagen og politiet havde været i huset.

»Vi har ingen kommentarer knyttet til de konkrete tidspunkter, I spørger om,« siger politiadvokaten Haris Hrenovica.

Da Tom Hagen ikke kunne ringe sin kone op, blev han bekymret og kørte hjem for at tjekke, hvad der var los.

Politiet mistænker Tom Hagen for at have spillet en rolle i sin kones forsvinding. Foto: Torbjørn Olsen / GD / NTB scanp Vis mere Politiet mistænker Tom Hagen for at have spillet en rolle i sin kones forsvinding. Foto: Torbjørn Olsen / GD / NTB scanp

Han har forklaret politiet, at han fandt konens mobil på et lille bord i spisestuen, hvor ægteparret normalt lagde nøgler og telefoner fra sig, når de kom hjem.

Selv om Tom Hagen holder fast i, at hans hustru gennem næsten 50 år er blevet bortført at ukendte gerningsmænd, som prøver at presse ham for millioner af kroner, så er politiet af en anden opfattelse.

De mistænker rigmanden for drab eller medvirken til drab og mener, at kidnapningen er et stort fupnummer.

Tom Hagen nægter sig skyldig.