Hvorfor har en af Norges rigeste mænd ikke et alarmsystem i sit hjem, der virker?

Det spørgsmål antyder dele af norsk presse efter, at det er kommet frem, at Hagen-parret havde et forældet alarmsystem, som slet ikke blev brugt.

I hjemmet på Sloraveien 4 var der installeret bevægelsessensorer inde i huset og på vinduer og yderdøre. Hvis de blev udløst, ville de aktivere kameraer, som så ville tage billeder af eventuelle ubudne gæster.

Det oplyste alarmselskabet Verisure til politiet samme aften, som den 68-årige rigmandskone var blevet meldt bortført.

Hagen-parrets hjem i Lørenskog var sikrede med forældede alarmer, der ikke virkede. Foto: NTB Vis mere Hagen-parrets hjem i Lørenskog var sikrede med forældede alarmer, der ikke virkede. Foto: NTB

Problemet er bare, at hverken alarmen eller kameraer havde været brugt siden november 2017 - altså næsten et år før, Anne-Elisabeth Hagen forsvandt.

Det skriver norsk TV2.

Godt nok er der ikke noget ved huset i Lørenskog lidt uden for Oslo, der signalerer ustyrlig rigdom, og vel var Tom Hagen en lidt anonym forretningsmand, som ikke slog om sig med sine milliarder.

Alligevel undrer det tydeligvis tv-stationen, at en så velhavende mand ikke sikrede sit hjem og sin familie bedre.

Tom Hagen er blevet løstladt, men er fortsat sigtet for drab på eller medvirken til drab på sin kone. Foto: Torbjørn Olsen / GD / NTB scanp Vis mere Tom Hagen er blevet løstladt, men er fortsat sigtet for drab på eller medvirken til drab på sin kone. Foto: Torbjørn Olsen / GD / NTB scanp

Dertil kommer tidligere oplysninger fra avisen VG om, at Anne-Elisabeth Hagen fik tilbudt en ny alarm dagen før, hun forsvandt.

Og for at gøre skæbnens ironi endnu mere bitter, så betragter politiet parrets bopæl som gerningsstedet. Teorien er ifølge den norske avis, at milliardærfruen blev kvalt i hjemmet og derefter fragtet væk i bil.

Anne-Elisabeth Hagen er ikke set siden 31. oktober 2018, hvor hun forsvandt sporløst fra sit hjem.

Da hendes mand kom hjem fra arbejde, fandt han et brev fra formodede kidnappere, som krævede en gigantisk løsesum i kryptovaluta for at slippe hende fri igen.

Hagen-parrets hjem på Sloraveien 4 i Lørenskog. Foto: Terje Pedersen Vis mere Hagen-parrets hjem på Sloraveien 4 i Lørenskog. Foto: Terje Pedersen

Tom Hagen er stadig mistænkt for at stå bag sin kones forsvinden. Han nægter alt, og Højesteret mener ikke, at der er grundlag for at holde ham varetægtsfængslet.

Politiet sigter ham dog stadig for drab eller medvirken til drabet på hans hustru gennem næsten 50 år. Norsk politi har nemlig opgivet at finde den forsvundne kvinde i live. De efterforsker nu sagen som en drabssag.

Også en mand i 30'erne med ekspertviden i kryptovaluta er sigtet i sagen. Han er en bekendt af Tom Hagen. Også den såkaldte 'kryptomand' nægter sig skyldig.

Hverken Tom Hagens forsvarer Svein Holden eller politiet ønsker at kommentere mediernes oplysninger om det forældede alarmsystem.