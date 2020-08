Nye detaljer om den hovedmistænkte i Madeleine McCann-sagen dukker med jævne mellemrum op, mens efterforskningen af den stadig fortsætter.

Det britiske medie The Sun beskriver nu, hvordan den 43-årige tyske mand, Christian B., flere gange skulle være blevet set med en anden mand.

I forbindelse med McCann-sagen har to søstre angiveligt set to lyshårede mænd ude foran deres families lejelejlighed i Praia da Luz i Algarve-regionen i det sydlige Portugal.

Det skete få timer før, at den tre-årige britiske pige forsvandt fra en ferielejlighed i nærheden.

En af mændene blev beskrevet som havende blå øjne, ligesom Christian B. har, mens den anden skulle have grønne øjne.

Madeleiene McCann blev sidst set i 2007 i Portugal og først i juni i år blev tyske Christian B. identificeret som politiets hovedmistænkte i sagen.

Ifølge The Sun knytter flere hændelser Christian B. til en mulig medskyldig.

I 2017 blev en blond mand også set sammen med Christian B. den nat, hvor han blev anholdt for at blotte sig for fire børn på en legeplads i Portugal.

Madeleine McCann forsvandt i 2007. Foto: HANDOUT Vis mere Madeleine McCann forsvandt i 2007. Foto: HANDOUT

Den tyske hovedmistænkte blev opdaget med bukserne nede ved anklerne under en rutsjebane af kvindelig politibetjent.

En unavngiven kilde oplyser ifølge det britiske medie, at en anden mand blev set flygte fra stedet, mens betjenten tilkaldte forstærkninger.

Forud for den nat var tyskeren ifølge politikilder også set sammen med en ukendt mand i Algarve-regionen. De to mænd drak sammen i byen Messines.

Seneste udvikling i sagen er, at politiet foretog en større udgravning af et kolonihavehus i den tyske by Hannover, som Christian B. lejede i samme periode, hvor Madeleine McCann forsvandt.

Den 43-årige er i dag fængslet i Tyskland i forbindelse med en narkorelateret sag. Han har desuden en appelsag kørende i forbindelse med en voldtægt af en amerikansk kvinde i Portugal i 2005.