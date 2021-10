En politimand, der uden for arbejdstid deltog i en terroraktion i Norge i sidste uge, fortæller nu, hvordan han greb ind, da gerningsmanden skød med bue og pil i en Coop-butik.

Den 48-årige politimand, Rigoberto Villarroel, der havde fri, befandt sig onsdag sidste uge tilfældigvis udenfor et supermarked i den norske by Kongsberg.

Det skriver Politiforum ifølge VG.

Her mødte han, hvad der virkede til at være en stresset kvinde, som fortalte ham, at en mand skød med bule og pil mod tilfældige mennesker inde i butikken.

Det viste sig senere at være den 37-årige danske statsborger Espen Andersen Bråthen.

Den stressede kvindes bekymring fik straks Villarroel til at reagere. Han ringede efter forstærkning, inden han gik ind i supermarkedet for at se, hvad der foregik.

Inde i butikken mødte han Espen Andersen Bråthen. Mødet viste sig at blive skæbnesvangert for den civile politimand.

»Der står han. Med en bue i hånden og ser mig direkte i øjnene. Det går op for mig, at jeg har en pil i ryggen,« siger den 48-årige politimand.

Her ses den sigtede i sagen, Espen Andersen Bråthen, der er dansk statsborger. Foto: - Vis mere Her ses den sigtede i sagen, Espen Andersen Bråthen, der er dansk statsborger. Foto: -

Han havde fortsat kollegaer i røret, da han opdagede, han var ramt. Og de meldte straks videre over radioen, hvad der var sket.

»Jeg har ikke ondt, men jeg kan ikke bevæge armen. Jeg fortsætter med at holde røret op til øret,« husker Rigoberto Villarroel.

Han løb mod butikkens bagdør, men holdt fortsat øje med gerningsmanden.

Efterfølgende ankom en patrulje til butikken, men med manglende udstyr. Det betød, at de måtte trække sig, da gerningsmanden skød imod dem. Bråthen endte som bekendt med at dræbe fem mennesker.

Politifolk i Norge undersøger området i Kongsberg, hvor den danske gerningsmand skød omkring sig. Foto: HAKON MOSVOLD LARSEN Vis mere Politifolk i Norge undersøger området i Kongsberg, hvor den danske gerningsmand skød omkring sig. Foto: HAKON MOSVOLD LARSEN

Det skulle senere hen vise sig, at pilen, der havde ramt Rigoberto Villarroel, sad ni centimeter inde i kroppen.

»Jeg kunne se i ansigtet på sundhedspersonalet, at der var sket noget virkelig, virkelig slemt. Men de tog sig godt af mig, selvom de var chokerede over, hvad der var sket,« siger Rigoberto Villarroel.

Efterfølgende har flere øjenvidner beskrevet Villarroel som en helt.

»Det er jo en tragedie, som har påvirket mange mennesker meget mere end mig. Men det er da rart at blive set på som en helt og samtidig være kommet helskindet igennem,« siger han til Politiforum.

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan den 48-årige mands ekskone oplevede hændelsen. Hun var nemlig også til stede uden for supermarkedet.

Bråthen er lige nu i politiets varetægt.