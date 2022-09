Lyt til artiklen

Et drama udspillede sig lørdag, efter en mand truede med at styrte ned med et fly i et lokalt indkøbscenter i staten Mississippi.

I fem timer hvirvlede flyet rundt i luften, hvor det bevægede sig lavt over hustage i byen Tupelo, før 'piloten' landede på en mark, hvor politiet anholdt ham.

Der er tale om en 29-årig mand fra lokalområdet. Han er nu varetægtsfængslet og tiltalt for terrortrusler og grov tyveri. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Angiveligt havde manden postet en farvelbesked til sine forældre og søster på Facebook kort før anholdelsen, fortæller myndighederne på et pressemøde.

Heri lød det, »undskyld alle sammen. Har aldrig ønsket at såre nogen. Jeg elsker mine forældre og søster. Det er ikke deres skyld. Farvel.«

I de flere tusinde kommentarer under beskeden forsøgte folk at få manden til at lande flyet.

Manden var ansat i Tupelo Regional Airport, hvor han arbejdede med at tanke flyene, hvilket gav ham adgang til flyet af typen 'King Air'. På pressemødet oplyste politiet, at manden ikke har et pilotcertifikat, men at han havde en vis træning i at flyve.

Truslen opstod, da manden selv ringede 9-1-1.

Herefter blev butikkerne i centret straks evakueret, og beboere blev opfordredet til at holde sig væk fra området, indtil politiet gav besked om andet.

Samtidig begyndte politiet at forhandle med manden direkte. Manden kunne ikke selv finde ud af at lande, så han blev coachet af en privatpilot, men han afbrød forsøget i sidste øjeblik og genoptog flyvningen.

Senere blev flyet fundet på en mark, hvor han var landet og var uskadt. Ingen personer er kommet til skade.