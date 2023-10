Der gik kun kort tid.

Så blev norsk politi helt overbevist om, at det var »klart mere sandsynligt«, at milliardærfruen Anne-Elisabeth Hagen blev dræbt end bortført.

Det viser dokumenter fra tingretten, som norsk TV 2 har fået indsigt.

I dag tirsdag er det præcis fem år siden, at den 68-årige kvinde forsvandt.

Tom Hagen har været mistænkt for drabet på sin hustru. Foto: Torbjorn Olsen/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Tom Hagen har været mistænkt for drabet på sin hustru. Foto: Torbjorn Olsen/AFP/Ritzau Scanpix

31. oktober 2018 kom den stenrige ægtemand Tom Hagen ifølge sin egen forklaring hjem og fandt et trusselsbrev på en stol i gangen med et krav om ni millioner euro i kryptovaluta.

Men ifølge norsk TV 2 arbejdede politiet altså hurtigt i anden retning. Mod at der var begået et overlagt drab.

Ifølge udtalelser i tingretten skyldtes det flere indikatorer:

De manglende livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen.

Kommunikationen med de angivelige bortførere var stærkt begrænset.

Og kommunikationsformen var desuden kompliceret og baseret på bitcoin-overførsler, hvor specifikke summer skulle symbolisere en bestemt besked.

At det var »påfaldende«, at en kidnapning skulle være foregået i Hagen-hjemmet på grund af den store risiko forbundet hermed.

I undersøgelser i kriminelle miljøer i ind- og udland dukkede ingen mulige gerningsmænd op.

Ægtemanden blev i 2020 formelt sigtet for drabet på hustruen, og det er han stadig. Han nægter sig fortsat skyldig.

Politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye har for nylig udtalt, at man stadig arbejder ud fra en overbevisning om, at Anne-Elisabeth Hagen er blevet dræbt.

Han ville ikke svare på, om mistanken mod Tom Hagen er styrket eller svækket gennem årene.

Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, skriver i en mail til norsk TV 2, at man mener, at sigtelsen snart bør frafaldes.

»Vi har en god kontakt med efterforskningens ledelse og får jævnligt opdateringer i sagen. Vi mener, at det samlede materiale klart viser, at Tom Hagen er uskyldig i anklagen rettet mod ham,« lyder det.