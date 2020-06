Hvad skete der efter de 92 sekunder?

De 92 sekunder, der lige nu står som Anne-Elisabeth Hagens sidste livstegn?

Lige siden den 58-årige kvinde forsvandt den 31. oktober 2018 har norsk politi forsøgt at lægge brikkerne til det kryptiske puslespil, der tegner Anne-Elisabeth Hagens sidste minutter i live.

En helt central brik har fra start af været et telefonopkald, som Anne-Elisabeth foretog klokken 09.14 den morgen, hun forsvandt.

Løn, Halloween og børn

Ifølge VG, som har fået adgang til hidtil hemmeligholdte oplysninger omkring opkaldet, var det sønnen, Anne-Elisabeth ringede til den morgen.

Opkaldet varede i 92 sekunder og handlede angiveligt om lønudbetaling, halloween, og at Anne-Elisabeth skulle passe børn senere den dag.

Emner, der ikke umiddelbart pegede i retning af, at noget var unormalt den morgen i Hagen-villaen i Lørenskog lidt uden for Oslo.

Opkaldets beskedne længde på halvandet minut skyldtes ifølge VG, at sønnen ikke var i talehumør den morgen. Han havde sovet dårligt og var gnaven, skriver avisen.

ARKIVFOTO af Tom Hagen. Foto: Torbjørn Olsen / GD / NTB scanp Vis mere ARKIVFOTO af Tom Hagen. Foto: Torbjørn Olsen / GD / NTB scanp

32 minutters mysterium

Hvad der præcis skete, efter at søn og mor lagde på, er endnu uvist. Men det er her i de følgende 32 minutter, politiet mistænker, at Anne-Elisabeth Hagen bliver udsat for en forbrydelse.

I hvert fald svarer hun ikke, da en elektriker - som havde en aftale med Anne-Elisabeth Hagen - ringer til hende klokken 09.48.

Og heller ikke da et andet familiemedlem ringer lidt efter klokken 10, er der svar.

Omkring klokken 13.30 kommer ægtemanden, Tom Hagen, hjem fra arbejde, og det er her, han finder et trusselsbrev, hvori ukendte gerningsmænd kræver ni millioner euro i løsesum for Anne-Elisabeth Hagen.

Nægter sig skyldig

I mange måneder herefter arbejder norsk politi ud fra en teori om, at Anne-Elisabeth Hagen er blevet kidnappet.

Men den 28. april i år anholder de pludselig Tom Hagen og sigter ham for drab og medvirken til drab på sin hustru.

Tom Hagen er siden blevet løsladt, og han nægter sig skyldig.

Hans forsvarer, Svein Holden, har flere gange understreget, at hans klient ikke var til stede i huset i det tidsrum, hvor politiet mener, at Anne-Elisabeth Hagen forsvinder.