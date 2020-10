Aktivister risikerer strafforfølgelse, da alle samlinger med mere end fem personer er forbudt på grund af pandemien.

Trods rejseforbud og andre corona-restriktioner var der fredag nye store demonstrationer i Polen mod en ny abortlov.

I de seneste ni dage har der dagligt været protester mod omstridte love, som i praksis forbyder næsten al abort i det katolske land. Dette har medført daglige gadekampe mellem politi og demonstranter.

- Vi vil kæmpe til det sidste, siger Marta Lempart fra Kvindernes Strejkebevægelse.

Både militærpoliti og almindelige politiet er sat ind mod demonstranterne, og der har også været sammenstød mellem aktivister fra det yderste højre og demonstranterne.

Onsdag deltog over 400.000 mennesker i stort set fredelige demonstrationer over hele Polen.

Arrangørerne håbet på forhånd, at lige så mange mange ville rejse til hovedstaden for at deltage i fredagens demonstration. Flere mindre protestaktioner var også planlagt i andre polske byer som Krakow og Wroclaw.

Polen satte fredag smitterekord for fjerde dag i træk med over 21.600 nye registrerede smittetilfælde.

Demonstrationerne kommer i kølvandet på, at forfatningsdomstolen i Polen torsdag i sidste uge besluttede, at abort af fostre med misdannelser er forfatningsstridigt.

Dermed er der banet vej for en yderligere stramning af Polens abortlovgivning, der i forvejen er en af Europas mest restriktive.

Når stramningerne træder i kraft, vil det kun være tilladt at få en abort, hvis graviditeten er et resultat af voldtægt eller incest, eller hvis den udgør en risiko for morens liv eller helbred.

Konservative værdier har fået en mere fremtrædende rolle i Polen, siden partiet PiS kom til magten for fem år siden, og adgangen til abort er blevet mindre selv uden lovmæssige begrænsninger - også i de sager, hvor aborten på papiret er lovlig.

Men der er opstået en stadig større kløft mellem opposition og tilhængere af det store regeringsparti PiS (Lov og Retfærdighed). Partiet har siden 2015 regeret sammen med de to mindre partier Forenet Polen og det konservative Enighed.

Der foretages i dag færre end 2000 aborter om året i Polen, der har knap 38 millioner indbyggere. Langt størstedelen af dem udføres på grund af beskadigede fostre.

/ritzau/AFP