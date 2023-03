Lyt til artiklen

Hvor og hvordan startede corona? Det spørgsmål forsøger forskere fortsat at kortlægge.

I lang tid var den primære mistanke rettet mod Huanan markedet i Wuhan i Kina, men i februar dukkede en klassificeret rapport fra amerikanske energiministerium op, og her blev der skrevet, at virussen højst sandsynligt skyldtes et læk fra et kinesisk laboratorium.

Nu retter mistanken sig dog nok engang mod markedet i Wuhan, og det skyldes et fund, som et internationalt forskerhold har gjort. Samtidig bliver et nyt dyr også smidt i puljen som det, der kan være kilde til sygdommen.

Det skriver Science.

Det er dette marked i Wuhan, som længe har været mistænkt for at være covids udspringssted. Nu er mistanken bestyrket. Foto: HECTOR RETAMAL Vis mere Det er dette marked i Wuhan, som længe har været mistænkt for at være covids udspringssted. Nu er mistanken bestyrket. Foto: HECTOR RETAMAL

Sidste år sagde kineserne selv, at prøver, som var indsamlet fra markedet, ganske vist viste, at der var spor af covid, men samtidig var der kun dna fra mennesker og ikke dyr.

Det bliver dog nu modbevist af det internationale forskerhold. Ifølge The Atlantic blev holdet ved et tilfælde opmærksomme på, at prøverne pludselig var tilgængelige i den verdensomspændende sundhedsdatabase GISAID.

Så gik det ellers stærkt med at komme i gang med analyserne, og de viste, at der var dyre-dna fra markedet. Især fra mårhunde, hvilket nu får forskerne til at spekulere i, om det er dyret, virussen oprindeligt stammer fra.

Forskergruppen har allerede fremlagt deres fund for WHO. Med på holdet er den danske biolog Kristian Andersen, som siger, at den nye data peger på, at virussen stammer fra markedet.

Især da det nu er beviseligt, at der både har været covid og dyr på markedet. Virussens genetiske materiale er også blevet fundet i mange prøver fra bure og på redskaber, der er blevet brugt på markedets dyr.

Han anerkender dog også, at det nok ikke er alle, der vil købe ind på præmissen om, at markedet er coronaens arnested. Han mener, at de i stedet vil sige, at de nye data blot er udtryk for, at mennesker med covid smittede de dyr, der var på markedet.

Dataene er allerede forsvundet fra sundhedsdatabasen igen – ligesom det var tilfældet med deres pludselige tilstedeværelse, er det sket uden nogen forklaring.

George Gao, den tidligere chef for Kinas center for sygdomskontrol og beskyttelse, der sidste år stod bag det kinesiske forskerholds indsamling af dna siger til Science, at der ikke er noget nyt i dataene

»Det er velkendt, at der foregik ulovlig handel med dyr (på markedet, red.), og det er derfor, det blev lukket ned med det samme.«

I den rapport, som kineserne udgav om deres fund, blev det også konkluderet, at resultaterne i høj grad indikerede, at det var mennesker, der havde brugt covid til markedet, som altså derfor ikke kunne være stedet, hvorfra sygdommen, som endte med at blive en pandemi, kunne stamme fra.