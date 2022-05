Kinas to største byer fortsætter med at stramme deres coronarestriktioner.

Og det har sparket gang i frygten og raseriet hos borgerne i Shanghai og Beijing.

Det skriver Reuters.

Shanghai er nu i gang med sin sjette omfattende lockdown, og myndighederne forsøger at gøre alt for at stoppe smitten uden for karantænezonerne.

Selvom der ikke har været nogen officiel meddelelse, modtog indbyggere i mindst fire af Shanghais 16 distrikter i weekenden meddelelser om, at de ikke ville få lov til at forlade deres hjem eller modtage leveringer, hvilket førte til en kamp for at få fat i mad, inden det var revet væk fra hylderne.

»Gå hjem, gå hjem,« lød det fra en kvinde råbte gennem en megafon til beboere, der var mødtes ude foran en boligblok, der blev påvirket af de nye restriktioner i søndags.

»Det var som et fængsel. Vi er ikke bange for virussen. Vi er bange for denne type politik,« sagde Coco Wang, en beboer i Shanghai, der lever under de nye restriktioner.

I mellemtiden forbød et område i den sydvestlige del af hovedstaden mandag indbyggere at forlade deres bopæl i de hidtil strengeste restriktioner, der har været pålagt i Beijing.

Her beordrede man alle aktiviteter, der ikke var relateret til virusforebyggelse, til at stoppe.

I andre hårdt ramte distrikter i Beijing er indbyggerne blevet bedt om at arbejde hjemmefra, nogle restauranter og offentlig transport er lukket, og yderligere veje, komplekser og parker blev spærret af mandag.