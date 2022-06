Lyt til artiklen

12 minutters kaos, vanvid og vold.

Under kongreshøringen natten til fredag dansk tid blev der vist hidtil ikke offentliggjorte optagelser fra stormen på Kongressen 6. januar sidste år.

På forhånd advarede formanden for høringskomiteen, demokraten Bennie Thompson, om de voldsomme billeder og den til tider grænseoverskridende sprogbrug. Det skriver flere amerikanske medier. Blandt dem CBC News.

Og selvom scenerne fra optøjerne er kendt for de fleste, så er de nye videoklip alligevel voldsomme.

Foto: Leah Millis Vis mere Foto: Leah Millis

I de nye sekvenser går demonstranterne gik direkte efter de tilstedeværende betjente.

På et tidspunkt spotter de en betjent i mængden foran regeringsbygningen, som straks bliver overfaldet og overdænget med slag og spark.

De frustrerede Trump-tilhængere kæmper sig med stor voldsomhed frem i bygningen, indtil de til sidst er meget tæt på salen, hvor de folkevalgte befinder sig.

Lyden af desperate betjente, der kalder efter forstærkning, og kolleger, der bliver mast og ikke kan få luft, blander sig med slagord som »fuck the police« og »hæng Mike Pence.«

Foto: JONATHAN ERNST Vis mere Foto: JONATHAN ERNST

Komiteen bag høringen efterforsker optøjerne og undersøger også daværende præsident Trumps ansvar.

En af deres konklusioner lyder, at oprøret næppe var spontant.

Derimod forsøger de at bevise, at det var det direkte resultat af den detroniserede præsidents forsøg på at få valgresultatet omgjort.

»6. januar var kulminationen på et kupforsøg,« lød det torsdag fra komiteens formand.

Næstformand Liz Cheney og formand Bennie under høringen natten til fredag dansk tid. Foto: POOL Vis mere Næstformand Liz Cheney og formand Bennie under høringen natten til fredag dansk tid. Foto: POOL

Daværende justitsminister William Barr forklarede også under høringen, at han dengang forsøgte at forklare Trump, at præsidentens påstande om valgsvindel var »bullshit.«

Også Trump egen yndlingsdatter, Ivanka Trump, gav udtryk for, at der ikke var hold i hendes fars påstande om, at han var blevet snydt for sejren.