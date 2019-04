De jordiske rester af 27 drenge kan være dukket op ved den nedlagte skrækskole Arthur G. Dozier i Marianna i delstaten Florida.

Det lyder som plottet til en skrækfilm, men scenen er hentet direkte fra virkeligheden:

På en skole i USA blev drenge i årevis mishandlet og afstraffet i et omfang, så mange af dem endte med at dø af det.

Og ikke nok med det:

Deres lig ligger begravet i skolens baghave.

Arthur G. Dozier-skolen fungerede fra 1900 til 2011 som en såkaldt 'højrisiko' skole for drenge, der havde været på kant med loven.

Skolens metoder har alle dage været omdiskuteret, og det vækkede også opsigt, at flere drenge gennem årene forsvandt på mystisk vis.

Mange efter er flere tidligere elever stået frem og har fortalt om vold, voldtægter og mulige drab på skolen.

Ifølge skolens egne papirer blev 34 drenge begravet i haven, mens 31 andre blev sendt hjem for at blive begravet. Dertil kommer flere, som døde af influenza, lungebetændelse og tuberkulose.

Der var dog også en del, hvor dødsårsagen blev opgivet som 'ukendt' eller 'ulykke' i skolens officielle papirer.

I 2013 fandt myndighederne resterne af 55 drenge i anonyme grave på skolens område. Nu skriver New York Times så, at myndighederne kan have fundet 27 nye lig i skolens baghave.

Jerry Cooper gik på skolen fra 1960 til 1961, og han siger til avisen, at han ikke er overrasket over fundene.

»Jeg har altid sagt, at det ikke er alle ligene. Jeg har oplevet stedet. Jeg ved, hvad der skete der. Det er meget værre, end folk tror,« siger han.

Selv fik han engang 135 piskeslag, som nær havde taget livet af ham.

Tidligere i år deltog Cooper i en ceremoni på skolens grund. Når han nu tænker på, hvad der lå under fødderne på ham, får han kuldegysninger.

»100 meter borte eller noget i den retning, så var der 27 'uregelmæssigheder.' Det rammer mig meget hårdt,« siger han til avisen.