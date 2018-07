Ny enhed på 23 brandfolk skal nedkøle træer og skovbund med vandslanger, så ilden ikke spreder sig i Sverige.

Stockholm. Natten til mandag vil en ny enhed med 23 danske brandfolk ankomme til den sydlige del af Ljusdal, som ligger nord for Stockholm i Sverige. Her vil de komme i aktion for at bekæmpe flammerne i skoven med det samme.

Det fortæller Martin Vendelbo, der er sektionschef i Beredskabsstyrelsen og leder holdet af danske brandfolk.

- Der kommer 23 i nat efter midnat. Når de er budt velkommen og har fået en sikkerhedsbriefing, så skal de i arbejdstøjet og bliver kørt ud at arbejde i nat. De har kørt i en turistbus, så de kunne sove på vejen, siger han søndag ved 23-tiden.

De danske brandfolk har fået et særligt område, hvor de har ansvaret for at sikre, at flammerne ikke spreder sig.

Her består opgaven blandt andet i at lægge slanger med vand ud for at fugte træer og skovbund, så ilden forhindres i at brede sig. Skoven skal holdes nedkølet, så ilden ikke kan tage fat.

Det nye hold danske brandmænd skal afløse 18 af de 27, der blev sendt til Sverige i torsdags. Ni af dem - deriblandt sektionsleder Vendelbo - bliver i Sverige, mens de 18 brandfolk vender hjem til Danmark mandag efter en intens arbejdssøndag.

- Det har været en rigtig travl dag. Vi har haft et nyt skadested i gang, og vi har fået to nye kolleger op allerede i nat. De blev sendt i forvejen med en masse ekstra materiel, som vi har manglet. Det er kommet i brug.

Endnu en enhed med 28 danske brandfolk kørte søndag klokken 15.00 mod Sverige for at hjælpe til i kampen mod ilden. De vil ankomme mandag.

Slukningskøretøjer, vandkanon, pumper, brandmandsdragter og røgdykkerudstyr er blot noget af det udstyr, enheden bringer med sig.

Når en del af første hold rejser hjem, vil der være 58 brandfolk tilbage i Sverige for at hjælpe til med at begrænse flammerne, når de to nye enheder er ankommet som afløsning for og supplement til første hold.

Aftalen med svenskerne er, at de danske brandfolk skal fortsætte arbejdet frem til slutningen af den kommende uge. Men skovbrandene er fortsat udbredte, derfor kan de blive bedt om at blive længere.

Selv om brandfolkene har travlt i Sverige, så er stemningen god, lyder det fra sektionschefen.

- Der er højt humør heroppe. Selvfølgelig er der nogle, som glæder sig til at komme hjem. Men flere af dem, som skal hjem, kunne faktisk godt tænke sig at blive, siger han.

/ritzau/