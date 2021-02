Manglende lugte- og smagssans, hovedpine, tung vejrtrækning og ømme muskler. De symptomer på covid-19 kender de fleste.

Men et år inde i coronapandemien bliver listen af lidt mere bizarre og mystiske symptomer stadig længere og længere. Det skriver New York Post.

I Italien har en 86-årig kvinde oplevet, at hendes fingre blev sorte med koldbrand, da corona fik hendes blod til at klumpe sammen og stoppede blodtilførslen.

En tragisk oplevelse, som endte med, at lægerne måtte amputere tre af hendes fingre. Præcis hvorfor den ældre dame endte med en sådan følgevirkning af corona, er lægerne dog usikre på.

Her er den ældre dames fingre, efter der er gået koldbrand i dem. Vis mere Her er den ældre dames fingre, efter der er gået koldbrand i dem.

De mener, at det måske kan have noget at gøre med en immunoverreaktion på virussen, hvor immunforsvaret går i krig mod både sygt og raskt væv i kroppen. I dette tilfælde kvindens raske fingre.

I London er der også fundet mystiske symptomer på corona. Her er det epidemiologen Tim Spector, der er blevet overrasket over følgevirkningerne, hans patienter er kommer ind med.

Bland andet hududslæt og sår i munden og 'coronatunge'.

Og coronatunge er et af de mærkeligste symptomer på corona, Tim Spector har set. Her svulmer tungen op og bliver meget stor. Men heldigvis sker det for færre end en ud af hundrede.