Helt nye billeder skulle formodentligt bekræfte, at Donald Trump afskaffede sine noter noget utraditionelt.

I en kommende bog anklages USAs tidligere præsident Donald Trump for, at han skyllede nogle af sine noter ud i toilettet, da han var præsident.

Det er Maggie Haberman, der arbejder for The New York Times, der har skrevet bogen 'Confidence Man', der indeholder de to billeder.

Billederne viser håndskrevne noter, der er revet itu, og derefter forsøgt skyllet ud i toilettet. Det skriver CNN, der har talt med Maggie Haberman.

Maggie Haberman er forfatteren bag bogen 'Confidence Man.' Foto: Mark Von Holden/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Maggie Haberman er forfatteren bag bogen 'Confidence Man.' Foto: Mark Von Holden/AP/Ritzau Scanpix

»Hvem ved, hvad disse papir var? Kun Donald Trump ville vide det,« udtalte Maggie Haberman til det amerikanske medie.

Flere medier, heriblandt CNN, har tidligere skrevet om, hvordan Donald Trump ikke overholdt reglerne omkring journalføring.

Donald Trump blev beskyldt for at rive dokumenter, udkast og noter i stykker – og nu viser det sig, at han muligvis også skyllede dem ud i toilettet.

Maggie Haberman, der nu deler de udskyllede noter, fortæller, at den ene billede er fra et toilet i Det Hvide Hus, og det andet billede fra Air Force One fra en oversøisk rejse.

Selv afviser den tidligere præsident alle anklager og kalder beskyldningerne opdigtede.

Nyheden om noterne i toilettet kommer samtidig med, at Donald Trumps hjem i Palm Beach i Florida er blevet ransaget af FBI-agenter.

Ransagningen hænger ifølge Donald Trumps søn sammen med dokumenter, som USAs Nationalarkiv ønsker udleveret.