I det ryddede, landlige område Krasnyy Oktyabr nær Belgorod står teltene og lastbilerne på snorlige rækker.

Der er under 20 kilometer fra den ukrainske grænse.

Helt nye satellitbilleder giver nu et klart indtryk af, hvor massivt og tæt på Ukraine, de russiske styrker står, efter at Vesten i de seneste dage har talt om en eskalering af den højspændte situation.

Der er billeder af områder, der længe har lagt jord til russiske styrker, men også af nye områder, der er i færd med at blive klargjort til at modtage endnu mere materiel og mandskab.

Krasnyy Oktyabr nær Belgorod i den sydlige del af Rusland.

Hvor stor en styrke, Rusland i virkeligheden har udstationeret rundt om Ukraine, vides ikke med sikkerhed.

De seneste vurderinger fra USA lyder på, at der er op mod 190.000 russiske soldater ved grænserne – »den største mobilisering af tropper siden Anden Verdenskrig,« som det i samme åndedrag blev kaldt.

NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg sagde tirsdag på et pressemøde, at der er »langt over 150.000 soldater og dertil selvfølgelig luftvåbnet og flåden, der også er tæt på Ukraine«.

»Og styrkerne er allerede delvist i Ukraine, på Krim-halvøen og i Donbass, og delvist tæt på grænserne til Ukraine. Både mod øst, men også mod syd og mod nord,« sagde han:

Her en lille flyveplads nær Mazyr i det sydlige Hviderusland. Øverst ses et tomt område 4. februar i år sammenlignet med 22. februar, hvor de russiske styrker er suppleret af mindst 100 køretøjer.

»Mange delinger er i kampformationer. De er ude af lejrene, i marken og er klar til angreb.«

Det lød videre fra den norske chef for den vestlige forsvarsalliance:

»Der er titusindvis af kampklare tropper, men også alverdens udstyr: Missiler, pansrede køretøjer, kampvogne, droner, systemer til elektronisk krigsførelse, luftforsvar, Iskander-missiler (som kan bære både konventionelle og atommissiler, red.), og en lang række forskellige militære kapaciteter.«

Jens Stoltenberg har flere gange i de seneste dage slået fast, at alle indikationer peger på, at Rusland forbereder en storstilet invasion af Ukraine.

Mere materiel og flere køretøjer er ankommet til Veselaya Lopan nord for Ukraine. Billedet er taget 21. februar.

Dette skulle være et felthospital, der er blevet sat op nær Belgorod.

De formodninger blev ikke mindst underbygget, da Ruslands præsident, Vladimir Putin, mandag i en stor tv-tale anerkendte de to udbryderrepublikker Luhansk og Donetsk i det østlige Ukraine som uafhængige. I samme ombæring lød det, at der vil blive sendt »fredsbevarende« styrker til de to regioner.

»Vi mener, at dette er begyndelsen på en invasion. Ruslands seneste invasion af Ukraine (som i 2014, red.). En invasion er en invasion. Og det er, hvad der er undervejs,« som det natten til onsdag lød fra Jon Finer, vicesikkerhedsrådgiver i Det Hvide Hus, til CNN.

Samtidig har Det Hvide Hus også afskrevet muligheden for et møde mellem USA-præsident Joe Biden og Vladimir Putin. Også den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, har netop aflyst et forestående møde med sin russiske modpart, Sergej Lavrov: »Nu hvor vi ser, at invasionen er i gang, og Rusland har gjort det klart, at det fuldt ud afviser diplomati, giver det ikke længere mening at gå videre med planerne om at mødes,« siger han.

De nye satellitbilleder viser også, hvordan flere områder i øjeblikket er ved at blive klargjort til at huse endnu flere russiske tropper. Se her:

Her i Pochep i den vestlige del af Rusland er et område tilsyneladende ved at blive gjort klar til at huse yderligere russiske tropper.

NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg sagde tirsdag om de forberedelser, der lige nu finder sted på den russiske side af grænsen.

»Det er en hær, der ikke kun er stærk, veludstyret og i besiddelse af udstyr, det et også en hær, der er fuldt udrustet med ammunition og brændstof. Og flere og flere tropper har forladt deres lejre og er nu i en position, hvor de kan angribe uden varsel,« sagde han og kaldte det samtidig »det farligste øjeblik for den europæiske sikkerhed i en generation«.

Jens Stoltenberg tilføjede samtidig, at NATOs styrker i flere uger har været i højeste beredskab, men altså endnu ikke er blevet aktiveret.

»Som vi har sagt igen og igen, har Rusland stadig muligheden for at vælge diplomatiet, for at vælge at træde tilbage og påbegynde en politisk dialog med Natos allierede. Og vi har demonstreret over lang tid, at vi er klar til at sætte os ned og tale med Rusland i god tro om spørgsmål, der også vedrører deres sikkerhed,« sagde han.

