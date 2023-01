Lyt til artiklen

Nu er Wagner-gruppen igen kommet i søgelyset for sin rolle i krigen i Ukraine.

Denne gang for nogle opsigtsvækkende billeder, de amerikanske myndigheder har frigivet. Det skriver Dagbladet.

Billederne viser angiveligt russiske togvogne, der har rejst til og fra Nordkorea og Rusland i november.

Amerikanske myndigheder mener nu, at køretøjerne er blevet brugt til at transportere raketter og missiler, som Wagner-gruppen har brugt i sin krigsførelse i Ukraine.

Og hvis det er tilfældet, så er det ulovligt, gjorde den amerikanske sikkerhedsrådgiver John Kirby opmærksom på under fredagens pressekonference.

»Våbenleverancen fra Nordkorea er en konkret overtrædelse af FNs Sikkerhdsråds resolution,« fortalte han.

USA har længe anklaget Nordkorea for at sælge våben til Rusland til brug i landets krig mod Ukraine – noget som Rusland har afvist og kaldt for amerikansk propaganda.

Fredag blev Wagner-gruppen klassificeret som en international kriminel organisation af de amerikanske myndigheder. Den ledes af forretningsmanden Yevgeny Priogozhin.

Wagner-gruppen er blevet brugt i russiske militæroperationer over hele verden og det siges nu, at omkring 50.000 Wagner-soldater er blevet sendt til Ukraine, hvor de er berygtet for en brual krigsførelse.