Han går. Han står. Han sidder. Han taler og griner.

Og så giver han hånd – til Vladimir Putin.

Nu er der dukket endnu en art livstegn op fra den tjetjenske leder, Ramzan Kadyrov, der ellers i den seneste har været rygtet både død og alvorligt syg.

For i nye billeder og en video fra Kreml ser han ud til at have været på besøg hos den russiske præsident torsdag.

Vladimir Putin (tv) og Ramzan Kadyrov ved torsdagens møde. Foto: Mikhail Metzel/AFP/Ritzau Scanpix

Her ses de sidde over for hinanden, som det ofte er kutyme, når Vladimir Putin har samtaler med fremtrædende militærfolk eller regionale ledere fra områder i Rusland.

Der er samtidig blevet offentliggjort en kortere videre fra mødet, hvor man ser de to give hinanden hånden og sætte sig, hvorefter samtalen øjeblikkeligt går i gang.

Også Ramzan Kadyrov har torsdag på Telegram skrevet flere længere indlæg om mødet med Vladimir Putin.

Det statslige, russiske nyhedsbureau Tass skriver, at de blandt andet talte om krigen i Ukraine.

Ramzan Kadyrov ved mødet. Foto: Sputnik/Reuters/Ritzau Scanpix

Især om de tjetjenske soldater, der kæmper på russisk side.

I den forbindelse forsikrede Ramzan Kadyrov om, at Vladimir Putins ordrer bliver fulgt »100 procent«.

»Hvis vi ikke udfører dine ordrer, betyder det, at vi ikke hører til i denne stat,« som den tjetjenske leder sagde.

Det store østeuropæiske medie Nexta bemærker dog, at Ramzan Kadyrov ser anderledes ud i videoen. Og taler anderledes.

Tidligere har det været fremme, at han ser ud til at have taget betydelig vægt på i år. På grund af sygdom er der blevet tungt spekuleret i.

Andre på det sociale medie X bemærker, at tjetjenerens hånd ryster en smule i videoen.

Den ofte velinformerede Telegram-kanal VCHK-OGPU skriver, at Vladimir Putin og Ramzan Kadyrov talte i omkring fem minutter, inden de tilstedeværende journalister blev bedt om at forlade lokalet.

