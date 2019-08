De fleste kender historien om den skæbnesvangre tur Titanic tog over Atlanterhavet i 1912.

Skibet har lige siden ligget på næsten 4.000 meters havdybde, og det har set bedre dage. Det viser helt nye billeder af skibet. De første, der er taget i 15 år.

Det skriver blandt andet britiske BBC.

Billeder viser, at der er dele af skibet, som er overraskende god stand, men andre er hårdere ramt af tidens tand.

»Kaptajnens badekar er et favoritbillede blandt Titanic-entusiaster, men nu er det væk,« siger Titanic-ekspert Parks Stephenson, som kalder udviklingen for 'chokerende'.

Det er især styrbordssiden af officerernes kahytter, der er hårdt ramt.

Stephenson forudser, at den næste del af det legendariske skib, der forsvinder er lounge-taget ved bagbordssektionen.

»Titanic er ved at blive et med naturen,« siger han.

Her ses et billede af Titanic. Foto: ATLANTIC PRODUCTIONS / HANDOUT

Det skyldes de stærke oceaniske strømme kombineret med metalædende bakterier og salt fra havvandet, der æder skibet op.

Ifølge BBC bruger forskere tid på at studere, hvordan skibets materialer eroderer på forskellig vis for at estimere, hvor længe skibet har tilbage.

»Skibsvraget er i sig selv det eneste vidne, vi har tilbage efter Titanic-katastrofen;« siger Robert Blyth fra National Maritime Museum i Greenwich.

»Alle de overlevende er gået bort, så jeg synes, det er vigtigt at bruge skibsvraget, mens det stadig har noget 'at sige',«