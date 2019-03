Den amerikanske lærer Brittany Zamora blev sidste år beskyldt for at have samleje med sin kun 13-årige elev.

Det amerikanske medie 'The Arizona Republic' har nu fået flere oplysninger i sagen. Det skriver mediet azcentral.

Herunder videoer og politiafhøringer, der beskriver, hvordan lærerinden Zamora og drengen havde samleje adskillige gange - både i klasseværelset og i hendes bil.

Affæren mellem de to startede med en besked på en app, man kan bruge i forbindelse med skolen, kaldt 'Class Craft'.

Brittany Zamora bad sin sjette-klasses-elev om at skrive til hende på app'en.

Zamora og eleven rørte endda også flere gange seksuelt ved hinanden, imens andre elever var til stede i klasseværelset.

Den 13-årige dreng fortalte politiet under en afhøring, at de skrev en del om, hvad de 'havde lyst til at gøre ved hinanden'.

»Hun sagde, hun ville give mig et blowjob, og at min 'ting' var virkelig stor og sådan noget,« sagde han under afhøringen med en stemme, der dårligt var gået i overgang.

Sneg sig ud for at møde lærerinde

Drengen husker tydeligt deres første kys.

I klasseværelset tog Zamora fat i hans t-shirt, trak ham ind til sig og kyssede og krammede ham. Kysset i klasseværelset udviklede sig herefter til fuldbyrdet samleje, fortalte eleven til politiet.

Andre gange, fortæller drengen, at Zamora rørte ved hans ædle dele ved hendes skrivebord i klasseværelset, imens hun lod som om, hun ledte efter noget i sin skuffe, så de andre elever ikke skulle fatte mistanke.

Zamora og drengen har også sendt nøgenbilleder til hinanden.

På et tidspunkt skrev Zamora til ham, om hun kunne komme over til ham og vise ham, hvor meget hun elskede ham. På dette tidspunkt var hendes egen mand ude at fiske.

Teenageren fortalte til politiet, hvordan han, midt om natten, sneg sig ud for at møde Zamora i hendes røde Mazda, der holdt parkeret på den anden side af vejen.

De kyssede og udførte oralsex på hinanden i bilen, indtil hendes mand ringede til hende og sagde, han var på vej hjem, hvorfor hun også blev nødt til at tage hjem.

Zamora bad drengen om ikke at sige noget til nogen, men han endte alligevel med at fortælle sin klassekammerat det.

Her ses klasseværelset, hvor lærerinden underviste den 13-årige elev. Det er også det klasseværelse, hvor de nogle gange havde samleje. Foto: Goodyear Police Department Vis mere Her ses klasseværelset, hvor lærerinden underviste den 13-årige elev. Det er også det klasseværelse, hvor de nogle gange havde samleje. Foto: Goodyear Police Department

En dag, da drengen og klassekammeraten var ved at gå hjem fra skole, bad Zamora dem om at blive i klasseværelset. Hun begyndte herefter at kysse den 13-årige dreng, har vennen senere fortalt til politiet.

Hun bad endda vennen om at blive for at sørge for, at ingen kom ind i klasseværelset. Herefter havde de samleje foran vennen.

Vennen havde under afhøringen svært ved at beskrive, hvad der helt præcis skete.

»De gjorde det bare. Det var meget ubehageligt,« skulle vennen angiveligt have sagt under en afhøring.

Overvågede sønnens telefon

I en afhøring fortæller drengens mor, at hun havde lagt mærke til, at hendes søn havde opført sig anderledes. Han begyndte pludselig at lukke sin dør om natten og vise mere interesse for det andet køn.

Derfor installerede moderen app'en 'Sentry Parental Control', hvor hun kunne se, at hendes søn via Instagram modtog beskeder med ordet 'baby' i.

På det tidspunkt troede moderen, at hendes søn chattede med en pige. Men så opdagede hun, at beskederne kom fra lærerindens profil.

Drengen indrømmede herefter til sine forældre, at han havde haft samleje med hende.

Forældrene fik deres søn til at skrive til hende, som han normalt ville gøre, og tog herefter screenshots af samtalen og videregav det til politiet.

Zamora svarede blandt andet i beskederne, at hun gerne ville have samleje med ham igen.

»Jeg vil have dig så hårdt! Jeg er klar når som helst,« svarede Zamora.

Dette er blandt mange nye beviser i sagen.

Her ses nogle af de beskeder, som eleven og Zamora skrev til hinanden via Instagram. Foto: Goodyear Police Department Vis mere Her ses nogle af de beskeder, som eleven og Zamora skrev til hinanden via Instagram. Foto: Goodyear Police Department

Zamora sidder i øjeblikket fængslet i Maricopa County-fængslet og har erklæret sig uskyldig i flere anklager, herunder seksuelt misbrug af et barn.

Drengens forældre har søgt om 16 millioner danske kroner i erstatning.