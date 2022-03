Den russiske oligark og Chelsea-ejer Roman Abramovich er blevet ramt hårdt på pengepungen som følge af Vestens sanktioner.

Men hvordan er han egentlig kommet til de godt 96 milliarder, hans formue senest er blevet vurderet til?

BBC har undersøgt det, og kan nu afsløre nye beviser om korrupte aftaler, der har været med til at skabe oligarkens formue.

I 1995 købte Roman Abramovich et olieselskab fra den russiske regering.

Et køb, han tjente milliarder på, men som fandt sted på en manipuleret auktion.

Han købte selskabet for 250 millioner dollar – svarende til knap 1,7 milliarder kroner. Og 10 år efter, i 2005, solgte han olieselskabet tilbage til den russiske regering for 13 milliarder dollar – svarende til over 88 milliarder kroner.

Og netop den korrupte handel blev han faktisk i 2012 sagsøgt for af sin egen tidligere forretningsforbindelse Boris Berezovsky.

Chelsea-ejeren vandt sagen, selvom han fortalte i retten, hvordan den oprindelige auktion var blevet manipuleret til hans fordel – og hvordan han gav Berezovsky 10 millioner dollar, som han skulle betale til en embedsmand i Kreml.

Dokumentarprogrammet BBC Panorama har fået fat i et dokument, som menes at være smuglet ud af Rusland. Dokumentet skulle ifølge en hemmelig kilde være kopieret fra filer, som russiske myndigheder havde om Abramovich.

Selvom BBC ikke har kunnet bekræfte det, har de været i kontakt med andre kilder i Rusland, der bakker op om detaljerne i dokumentet.

I dokumentet står der, at den russiske regering blev snydt for 2,7 milliarder dollar – svarende til over 18 milliarder kroner.

Anklagemyndigheden ønskede at anklage Abramovich for bedrageri, men Abramovich blev beskyttet af den tidligere russiske præsident Boris Jeltsin.

Sagerne mod ham blev nemlig rykket til Kreml, hvor efterforskningen blev stoppet og chefanklageren blev fyret.

Det var en sexvideo, der fik chefanklageren Yuri Skuratov fyret. Han siger selv, at det var et plot, der blev lavet imod ham.

To år senere ville Abramovich byde på et andet russisk olieselskab, som det viste sig, at en kinesisk virksomhed også planlagde at byde på – og byde næsten dobbelt så meget.

Da et medlem fra den kinesiske delegation kom til Moskva for at byde på selskabet, blev vedkommende kidnappet i lufthavnen, står der i dokumentet.

Derfor måtte den kinesiske virksomhed trække sig fra auktionen – først efter, de havde trukket sig, blev den kinesiske borger løsladt.

Og til selve auktionen var det derfor kun Abramovichs bud, der endte med at ligge på bordet.

Der er dog intet, der tyder på, at Abramovich vidste noget om kidnapningen eller spillede nogen rolle i forbindelse med den, skriver BBC.

Abramovichs advokater har udtalt til BBC, at de ikke mener, der er grundlag for at påstå, at deres klient har oparbejdet betydelig rigdom gennem kriminalitet.