Man skulle næsten tro, at det var slut med at hive nye skeletter ud af skabet.

Men det er altså langt fra tilfældet. Nu har den britiske premierminister Boris Johnson nemlig igen bragt sindene i kog i Storbritannien.

Det sker efter, det fredag kom frem, at han endnu engang har brudt sine egne coronaregler. Det skriver det skotske medie The National.

Denne gang handler skandalen om, at Johnson 16. marts 2020 rejste fra sin embedsbolig og arbejdsplads på Downing Street 10 i London til Chequers udenfor London, der fungerer som et sommerhus for premierministeren.

Her har han opholdt sig i 11 dage sammen med sin på daværende tidspunkt gravide kone Carrie Johnson.

Og den udmelding er ikke faldet i god jord, for selvsamme dag frarådede han nemlig unødvendige rejser og opfordrede til at arbejde hjemmefra.

»Det er jo tragikomisk, men man kan jo nærmest ikke holde tal på, hvor mange gange de har brudt deres egne regler i den siddende regering. Det, der er afgørende her, er, at det ikke bare er nogen omkring Boris Johnson, der har gjort det. Han har selv aktivt valgt at gå imod sine egne regler,« fortæller Jakob Illeborg, der er B.T.s internationale korrespondent.

Til premierministerens forsvar har en talsmand fra Downing Street, ifølge The National sagt, at de valgte at rejse, fordi de blev rådet til at minimere social kontakt, fordi Carrie Johnson var højgravid og i risikogruppen.

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, er igen endt i en shitstorm grundet coronaregler. Arkivfoto. Foto: HENRY NICHOLLS Vis mere Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, er igen endt i en shitstorm grundet coronaregler. Arkivfoto. Foto: HENRY NICHOLLS

Men det er umiddelbart ikke nok til at kunne redde Boris Johnson fra stormen. For det er langt fra den eneste skandale, der er kommet frem den seneste tid.

Flere britiske medier har nemlig afsløret, hvordan Boris Johnson og hans stab gentagne gange har holdt store fester, mens resten af briterne var underlagt massive nedlukninger. Senest kom det frem, at der blev afholdt to fester i embedsboligen på dagen for prins Philips begravelse.

Og Jakob Illeborg udelukker heller ikke, at det er den sidste skandale, der kommer frem.

»Man skulle næsten ikke tro, det var muligt, men det er åbenbart plausibelt, at der kunne komme mere snusk frem,« fortæller han og siger, at det ser sort ud for hans fremtid.

»Det er galt nok, som det er, men det er klart, for hver ekstra ting, der kommer, så stiger foragelsesniveauet endnu mere. Som det ser ud lige nu, virker det ikke til, at tilslutningen til ham er stor nok til, at han kan overleve på posten,« fortæller han.

Samtidig understreger han, at der er en vrede blandt befolkningen, der mistede deres kære til corona og ikke måtte sige et sidste farvel på grund af regler, som premierministerens folk samtidig så stort på.

»Der er stor vrede hos de mange briter, der er blevet forhindret i at se dem, de elskede, mens regeringen bare har været bedøvende ligeglade med det selv.«

I øjeblikket afventer man en rapport, der skal give et indblik i de mange fester og arrangementer, der er blevet holdt på Downing Street, mens der var indendørs forsamlingsforbud.