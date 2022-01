»I de seneste dage har et antal medlemmer af parlamentet stået over for pres og intimidering fra medlemmer af regeringen på grund af deres erklærede eller antagede støtte til en mistillidsafstemning om premierministeren.«

Sådan indledte den konservative William Wragg, som er formand for Underhusets udvalg for offentlig administration og konstitutionsanliggender, et udvalgsmøde torsdag formiddag.

Og med den indledning fulgte en særdeles spicy anklage mod regeringen.

En tilsvarende opfordring til de konservative kolleger, som tvivler på eller allerede har mistet tilliden til premierminister Boris Johnson.

William Wragg fortalte således udvalget og offentligheden, at konservative parlamentsmedlemmer er blevet truet med, at regeringen vil fjerne offentlig investering i lokalområder, hvor de pågældende er valgt ind, eller lække negative historier til pressen – medmindre de bakkede op om den pressede premierminister.

»De rapporter, som jeg kender til, synes at være at betegne som afpresning. Derfor vil det være mit generelle råd til kolleger at rapportere om disse sager til formanden for Underhuset og kommissæren hos Metropolitan Police,« sagde William Wragg desuden.

Og dermed smider William Wragg ren sprit på det bål, der allerede brændte kraftigt under Boris Johnson og den konservative regerings stol. Det mener B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg.

»Det siger noget om, at det interne opgør hos de konservative på ingen måde er slut. De forskellige rebeller har tydeligvis ikke tænkt sig at lægge sig ned, og nu angriber man Boris Johnson fra flere flanker,« siger Jakob Illeborg.

»Det er ikke så unormalt i det britiske politiske system, at man gør brug af det specielle whip-system fra både partiledelse og regering for at banke folk på plads, så på den måde er anklagerne måske ikke så unormale.«

Ifølge Jakob Illeborg er det vanskeligt at se, hvad politiet i givet fald skulle gøre, hvis der 'bare' er tale om poltisk pres.

Men det kan nu alligevel blive voldsomt interessant, hvis det lykkes oprørerne at tvinge et udvalg til at gennemgå sådan nogle sager, mener Jakob Illeborg.

»Hvis der er foregået noget, som er uetisk eller ukorrekt, så vil det bare give mere uro, og det kan blive virkelig pinligt for regeringen, hvis et af de menige konservative medlemmer af parlamentet stiller sig frem og fortæller om konkrete detaljer i denne her såkaldte afpresning fra regeringens side,« pointerer han.

»Den interne borgerkrig er langtfra slut, ser det ud til,« konstaterer Jakob Illeborg.