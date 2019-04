Hvis skuespillerinden Lori Loughlin kendes skyldig i skandalen om at have bestukket folk i collegesystemet for at få sine døtre optaget på studiet, kan hun i værste fald ende bag tremmer i 40 år.

Det er virkeligheden, efter at hun og hendes mand tirsdag blev sigtet for nye forhold om blandt andet hvidvask af penge i den omtalte skandalesag, hvor parret og 14 andre velstillede forældre stadig ikke har erklæret sig skyldige.

Ifølge AP er den tidligere 'Hænderne Fulde'-stjerne nu sigtet for både brevsvindel og banksvindel samt altså hvidvask af penge, som ifølge anklagemyndigheden i delstaten Massachussets samlet kan give en fængselsstraf på op til 40 år.

Lori Loughlin og hendes mand, Mossimo Giannulli, er blot ét par ud af i alt 33 velhavende forældre, som er anklaget for at bestikke ansatte på skoler i USA, så deres børn blev optaget på prestigefyldte universiter.

Lori Loughlin i retten. REUTERS/Mona Shafer Edwards NO RESALES.NO ARCHIVE. Foto: Stringer . Vis mere Lori Loughlin i retten. REUTERS/Mona Shafer Edwards NO RESALES.NO ARCHIVE. Foto: Stringer .

I alt 46 personer blev anholdt i marts i den omfattende skandale, som anklagemyndigheden har kaldt for en historisk en af slagsen. Der skulle i alt være tale om en samlet bestikkelse på 25 millioner dollars.

Tv-stjernen Lori Loughlin og hendes mand har angiveligt brugt 500.000 dollars (3,3 millioner kroner) på bestikkelse for at få parrets to døtre optaget på drømmestudiet på University of Southern California, som er en del universitetets ro-hold.

Det gjorde de på trods af, at døtrene - ifølge retsdokumenterne - aldrig har roet på eliteniveau.

De nye anklager mod Lori Loughlin og co. kommer blot dagen efter, at en anden verdenskendt tv-stjerne erklærede sig skyldig i sagen.

Felicity Huffman forlader retsbygningen i Boston. Foto: BRIAN SNYDER - Reuters Vis mere Felicity Huffman forlader retsbygningen i Boston. Foto: BRIAN SNYDER - Reuters

Mandag tilstod 'Desperate Housewives'-stjernen Felicity Huffman nemlig sin rolle i den såkaldte 'Versity Blues'-skandale, hvorefter hun - ligesom 12 andre sigtede i sagen - indgik forlig med anklagemyndigheden.

»Jeg skammer mig over den smerte, jeg har forvoldt min datter, min familie, mine venner, mine kolleger og hele uddannelsessystemet. Jeg ønsker at undskylde over for de elever, der hver dag arbejder hårdt for at blive optaget på college og over for deres forældre, der hver dag ofrer sig for deres børn og gør dette på ærlig vis,« sagde den 56-årige tv-stjerne mandag.

Felicity Huffman er i modsætning til Lori Loughlin ikke blevet sigtet for hvidvask af penge, og anklageren går derfor efter en noget mindre straf på mellem fire og ti måneders fængsel.

Lori Loughlin har endnu ikke udtalt sig om de nye sigtelser af hende og hendes mand.