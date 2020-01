De Amerikanske Jomfruøers statsanklager kommer med en række nye skræmmende anklager mod den afdøde rigmand Jeffrey Epstein.

Det fremgår af et søgsmål mod Epstein-boet, som blev indgivet onsdag, at han angiveligt både solgte og misbrugte unge kvinder og mindreårige på sin private ø til og med 2018.

Epstein misbrugte piger helt ned til 11-årsalderen på sin ø. Det skriver blandt andet New York Times.

Indtil nu har han kun været officielt anklaget for seksuelle overgreb i USA og kun til og med 2005, skriver mediet.

Anklagemyndigheden håber at kunne fravriste Epstein-boet Little Saint James og Great Saint James, som han var indehaver af.

Selvsamme øer, hvor han ifølge de nye anklager tjente penge på sexhandel med unge kvinder og mindreårige.

»Det er tydeligt, at Epstein brugte Jomfruøerne og sin bopæl på Little Saint James til at skjule og udvide sine aktiviteter her,« siger anklageren Denise N. George.

Ifølge retsdokumenterne lokkede han unge kvinder med modeldrømme til øen. Dem fik han falske arbejdsvisa til.

De helt små piger fik han angiveligt fragtet til øen i sin privatjet.

Denise N. George kunne også berette om en kun 15-årig pige, der forsøgte at undslippe Jeffrey Epsteins mareridts-ø.

Hun forsøgte at svømme væk fra øen, men blev fanget, og han konfiskerede hendes pas. Herefter blev hun udsat for yderligere seksuelle overgreb.

Det vurderes, at Jeffrey Epstein var 500 millioner dollars værd, da han døde. Op til sin død benægtede Jeffrey Epstein nogen som helst kendskab til de alvorlige anklager.