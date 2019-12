Den amerikanske kvinde Virginia Giuffre, der hævder at være blevet tvunget til at have samleje med den britiske prins Andrew, beder offentligheden i Storbritannien om »ikke at acceptere, hvad der er sket«.

Det sker i et interview med det britiske medie BBC.

Kvinden beder desuden det britiske folk om at »stå ved hendes side.«

Prins Andrew har afvist nogen form for seksuel kontakt til kvinden.

Han siger samtidig, at han ikke husker at have taget et billede, som ellers tilsyneladende viser prinsen stå med armen rundt om hende.

Men den forklaring køber Virginia Giuffre ikke.

»Der er folk, der bliver ved med at finde på latterlige undskyldninger, som at hans arm er forlænget, eller at billedet er redigeret.«

»Det er noget vrøvl. Han ved, hvad der skete, og jeg ved, hvad der skete. Og kun én af os fortæller sandheden,« siger hun til BBC.

Virginia Giuffre, der tidligere hed Roberts til efternavn, hævder, at hun som 17-årig blev holdt som sexslave af den afdøde rigmand Jeffrey Epstein.

Hun skal være blevet bragt til Storbritannien i 2001 for at have samleje med prins Andrew. Det siger hun i interviewet med BBC.

Interviewet er optaget inden et nyligt interview med prins Andrew på BBC.

Her fremhævede prinsen blandt andet, at kvinden beskyldte ham for at have svedt meget, mens de to dansede sammen.

»Der er et lille problem med sveden, fordi jeg har en besynderlig medicinsk lidelse, som består i, at jeg ikke svedte på det tidspunkt (...) fordi jeg havde fået det, jeg vil beskrive som en overdosis af adrenalin i Falklandskrigen, da jeg blev beskudt. Det var næsten umuligt for mig at svede,« sagde han.

I det nye interview med Virginia Giuffre gentager hun dog sin historie.

»Det var forfærdeligt, og han svedte ud over mig. Hans sved var nærmest som regn ud over det hele, og det var bare klamt. Men jeg vidste, at jeg blev nødt til at gøre ham glad,« siger hun til BBC.

Interviewet sendes i sin fulde længde klokken 22 mandag aften dansk tid.

/ritzau/