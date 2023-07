På fotografiet skulle den prominente BBC-vært sidde i sin sofa kun iført underbukser.

»Han læner sig frem og gør sig klar til, at mit barn skal optræde for ham,« som moren til den unge pige, der skulle have taget billedet under en videosamtale, forklarer.

The Sun kommer nu med nye afsløringer i sagen om den unavngivne – men angiveligt særdeles kendte – BBC-vært, der igennem flere år skulle have betalt den unge pige mere end 300.000 kroner for nøgenbilleder af hende.

Sagen er beskrevet af B.T. lørdag.

I en ny historie kommer det altså nu frem, at BBC-værten også selv tilsyneladende har været ret afklædt under interaktionerne.

»Mit barn fortalte mig: 'Jeg har vist ham ting', og billedet skulle være fra en eller anden videosamtale,« som moren, der ikke står frem ved navn, fortæller:

»Jeg plejede at elske at se ham på tv, så jeg var chokeret over at se ham sidde i en sofa i sit hjem i underbukser. Jeg genkendte ham øjeblikkeligt.«

Ifølge de oplysninger, der indtil videre er kommet frem, skulle BBC-værten første gang have bedt om nøgenbilleder tilbage i 2020, da pigen var 17 år gammel.

Det skulle have stået på lige siden.

Siden de første afsløringer fredag har sagen fyldt enormt meget i det britiske mediebillede. Også på BBCs nyhedsflade.

Desuden har flere værter hos den britiske mediegigant valgt at stå frem og fortælle, at det ikke er dem, der er hovedperson i sagen.

Det har blandt andre den kendte fodboldvært Gary Lineker gjort. Samt radioværten Jeremy Vine.

Moren fortæller, at hun tidligere i år har kontaktet BBC for at få værten til at stoppe med at betale datteren for nøgenbilleder.

Uden resultat.

Det skulle være derfor, at hun nu har valgt at fortælle om forløbet offentligt. Fordi datteren skulle have brugt mange af pengene til at finansiere et stort stofmisbrug.

»Mit barn ville ikke have adgang til sådan nogle summer, hvis det ikke var for ham. Hvis det fortsætter vil min datter dø,« siger hun:

»At offentliggøre det er den eneste måde, det kan stoppes på.«

Ifølge The Sun skulle den pågældende vært være suspenderet, mens sagen undersøges.